Масовий злом Telegram-каналів: сервіс постингу підтвердив атаку хакерів (скриншот)

Сервіс постингу в Telegram, через який стався злам українських пабліків, належить компанії, власником якої є громадянин РФ. Слідчі органи цієї країни мають покарати хакерів, які публікували дописи про капітуляцію України.

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Невідомі особи проникли у програмне забезпечення сервісу FleepBot, який дає можливість автоматизувати публікацію повідомлень у месенджері Telegram. Власник сервісу постингу пообіцяли, що з'ясують усі обставини інциденту і з цією метою звернуться до відповідних служб. Заява FleepBot з'явилась у Telegram-каналі компанії.

Пояснення власників сервісу з'явилось у мережі об 11:41 21 липня, через одну-дві години після того, як в українських та російських пабліках з'явились заклики до капітуляції України. Вони підтвердили, що відбувся "несанкціонований доступ". У зв'язку з інцидентом їм "тривожно" і вони ставляться до ситуації з усією серйозністю.

На момент публікації заяви сервіс ще не впорався зі зламом і намагався здолати проблему, ідеться у дописі. Поки що сервіс припинив роботу, а з усіма питаннями слід звертатись до служби підтримки.

Крім того, власники FleepBot звернуться до правоохоронців, які покарають винуватців інциденту.

"Обов'язково звертатимемося до органів, щоб винні понесли покарання", — написали у Telegram-каналу сервісу постингу.

Зазначимо, на сайті FleepBot можна відшукати інформацію, у юрисдикції якої країни діють власники сервісу. У договорі оферти вказується, що власник — громадянин РФ Денис Ларіонов, який має податковий номер 344808497909. У своїх діях він керується Федеральними законами Росії, зокрема — Цивільним кодексом, вказано на сторінці. Саме слідчі органи цієї країни мають з'ясовувати, що ж то хакери проникли у програмний код, який опублікував заклики до капітуляції України.

Повідомлення про "капітуляцію" опублікували зранку 21 липня, писав Фокус. У низці Telegram-каналів, наприклад, Perepichka News, "Всевидящее ОКО", "Юридичний Телеграм" та ін., з'явились публікації, у яких говорили про марні смерті на російсько-українській війні і про негайне припинення бойових дій. У деяких також згадували російські фейки про наддорогий автомобіль, який начебто придбала Перша Леді Олена Зеленська. Крім того, аналогічні дописи з'явились у низці російських пабліків, свідчать дані з соцмереж.

Тим часом з березня 2024 року в українській владі лунають пропозиції про можливі проблеми з використанням Telegram. Пропонують, щоб державні органи не користувались месенджером, який може бути пов'язаний з РФ.

Нагадуємо, у травні група українських волонтерів запропонувала створити альтернативу Телеграм на основі державного сервісу "Дія". 20 липня у ЗМІ повідомили про затримання хакерів у Іспанії, які створили шкідливий код DDoSia.