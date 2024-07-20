В Іспанії схопили хакерів, які працювали на РФ: вони вигадали програмне забезпечення DDoSia

Вдома в одного з кіберзлочинців знайшли радянський прапор. Свої атаки вони виправдовували "західною русофобією".

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За кордоном затримали трьох хакерів, які брали участь в DDoS-атаках групи NoName057(16). Про це 20 липня повідомила Цивільна гвардія Іспанії.

У Reuters з посиланням на поліцію уточнили, що ціллю кібератак були вебсторінки державних та приватних організацій країн НАТО. Зазначається, що йдеться про урядовий сектор, критичну інфраструктуру та служби країн, які підтримують Україну.

Група NoName057(16) була створена після початку повномасштабної війни та була однією з найактивніших. Її ідея — дати "пропорційну відповідь на ворожі та відверто антиросійські дії західних русофобів".

Правоохоронці провели арешти на острові Майорка, а також у містах Ульва та Сельвія. В будинку одного з фігурантів виявили прикріплений на стіні прапор СРСР.

В Europa Press додали, що особливість кібератак цієї групи полягає в використанні програмного забезпечення власної розробки під назвою DDoSia.

Нагадаємо, у Львові схопили двох молодих чоловіків, які на "замовлення" РФ палили машини українських військових. Вони здивували поліціянтів поясненням, чому опинились вночі на вулиці без взуття.

Українські хакери зламали поштові скриньки військовослужбовців РФ. З’ясувалося, що ворожих курсантів готують до війни проти НАТО.