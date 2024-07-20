Тікали від собаки й губили кросівки: палії авто воїнів здивували своєю версією подій (відео)

Поліція схопила хлопців, які нищили машини військових. Однак порушники закону вигадали власне пояснення, не згадавши про "легкі" гроші від РФ.

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У Львові схопили двох паліїв, які виконували замовлення ворога. Про це 20 липня повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"У Львові ми разом з ГУНП у Львівській області спрацювали миттєво. Не дали ворогу скористатися можливістю створити собі пропагандистський контент", — підкреслив він.

Правоохоронці схопили двох паліїв, які на "замовлення" знищували автомобілі військовослужбовців. Під час затримання у них знайшли телефони, через які порушники зв’язувались з куратором. Також молоді чоловіки мали при собі суміші для розпалу. Їм повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

"Тоді, як більшість українців обʼєднані заради перемоги, і роблять все можливе… Є ті хто, не гидують брати "швидкі" та "легкі" гроші у ворога, аби нищити країну, зраджувати самому собі", — зазначив Білошицький.

На оприлюдненому відео чутно, як фігуранти пояснюють, що вони "заблукали" та тікали від собаки в лісі. За легендою порушників закону, вони так бігли, що один "падав кілька разів" та навіть загубив взуття. Через ліс вони нібито йшли вночі, бо "до подруги потрібно потрапити".

Нагадаємо, 19 липня в СБУ інформували, що затримали двох підлітків 17 та 18 років, які за вказівкою ворога готували серію підпалів. Такий варіант "підробітку", за даними слідства, вони знайшли через соцмережі. Кожне авто погоджував куратор з ФСБ.

1 липня в СБУ повідомляли, що затримали провокаторів, які готували заворушення у Києві. "Активісти" сподівались захопити будівлю Верховної Ради.