В Польщі розбився бус з українцями: діти перебувають у критичному стані (фото)

Наймолодшому важкопораненому українцю лише два роки. Повідомляється, що водій був тверезий.

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На автомагістралі в напрямку села Сьвецько у Польщі сталася ДТП. Про це зранку 20 липня повідомила пресслужба окружної комендатури поліції у місті Свебодзін.

Автобус, в якому їхали дев’ять осіб, зачепив "технічний транспортний засіб", що вказував на звуження дороги через ремонт. З місця аварії усіх дев’ятьох госпіталізували. Правоохоронці зазначили, що серед постраждалих є діти та важкопоранені.

У місцевому виданні RMF FM з посиланням на речника поліції Марцін Ручінскі передали, що ДТП сталася приблизно о 5:00. Бус врізався в машину дорожньої служби.

У відомстві розповіли, що серед пасажирів було четверо дітей — віком 2, 3, 4 та 15 років. П’ятеро постраждалих перебувають у важкому стані.

Правоохоронці з’ясовуватимуть причину аварії, але вже відомо, що водій був тверезим.

Фото з місця подій Фото: Поліція Польщі

В Україні відреагували

В українському Міністерстві зовнішніх справ підтвердили, що внаслідок ДТП у Польщі в критичному стані перебувають п’ятеро громадян, четверо з них — діти.

У МЗС уточнили, що аварія сталася приблизно о 4:00. В автобусі їхали дев’ятеро осіб, усіх їх госпіталізували. У критичному стані — діти віком 2, 3, 4 та 15 років, а також одна доросла людина.

"На місце надзвичайної події прямує консул Генерального консульства України у Вроцлаві. Він забезпечить консульський супровід, відвідає медичні заклади, в яких перебувають постраждалі українці та зʼясовуватиме обставини аварії", — підкреслили в міністерстві.

У МЗС побажали постраждалим якнайшвидшого одужання та запевнили, що справа — на особливому контролі Генконсульства України у Вроцлаві.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" підтвердили, що 16 липня у купе потягу "Запоріжжя-Ужгород" через спеку померла жінка. Пасажирка їхала у вагоні, в якому не передбачені кондиціонери.

В одному з київських вишів відрахували майже тисячу студентів. Окрім того, ще 592 студенти залишили перепроходити курси після сесії.