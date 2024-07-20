В Польше разбился бус с украинцами: дети находятся в критическом состоянии (фото)

Самому младшему тяжело раненому украинцу всего два года. Сообщается, что водитель был трезв.

Related video

На автомагистрали в направлении села Севетко в Польше произошло ДТП. Об этом утром 20 июля сообщила пресс-служба окружной комендатуры полиции в городе Свебодзин.

Автобус, в котором ехали девять человек, зацепил "техническое транспортное средство", указывающее на сужение дороги из-за ремонта. С места аварии всех девятерых госпитализировали. Правоохранители отметили, что среди пострадавших есть дети и тяжелораненые.

В местном издании RMF FM со ссылкой на представителя полиции Марцин Ручински передали, что ДТП произошло примерно в 5:00. Бус врезался в машину дорожной службы.

В ведомстве рассказали, что среди пассажиров было четверо детей — в возрасте 2, 3, 4 и 15 лет. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Правоохранители будут выяснять причину аварии, но уже известно, что водитель был трезв.

Фото с места событий Фото: Полиция Польши

В Украине отреагировали

В украинском Министерстве иностранных дел подтвердили, что в результате ДТП в Польше в критическом состоянии находятся пятеро граждан, четверо из них — дети.

В МИД уточнили, что авария произошла примерно в 4:00. В автобусе ехали девять человек, всех их госпитализировали. В критическом состоянии — дети в возрасте 2, 3, 4 и 15 лет, а также один взрослый человек.

"На место чрезвычайного происшествия направляется консул Генерального консульства Украины во Вроцлаве. Он обеспечит консульское сопровождение, посетит медицинские учреждения, в которых находятся пострадавшие украинцы и будет выяснять обстоятельства аварии", — подчеркнули в министерстве.

В МИД пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления и заверили, что дело — на особом контроле Генконсульства Украины во Вроцлаве.

Напомним, в "Укрзалізниці" подтвердили, что 16 июля в купе поезда "Запорожье-Ужгород" из-за жары умерла женщина. Пассажирка ехала в вагоне, в котором не предусмотрены кондиционеры.

В одном из киевских вузов отчислили почти тысячу студентов. Кроме того, еще 592 студента оставили перепроходить курсы после сессии.