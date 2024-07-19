"Такие смерти случаются": в "Укрзалізнице" подтвердили смерть женщины от жары в поезде (видео)

Руководитель пассажирского направления "Укрзалізници" Александр Перцовский заявил, что такие смерти летом не единичны, ведь половина поездов не оснащена кондиционерами.

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16 июля во время путешествия в купейном вагоне поезда "Запорожье-Ужгород" от жары погибла женщина. Информацию об этом подтвердил руководитель пассажирского направления "Укрзалізници" Александр Перцовский.

"Подтверждаю. Это поезд "Запорожье-Ужгород". Мы просто не педалируем каждый такой случай, но в поездах, поскольку более 100 тысяч человек путешествует, к сожалению, особенно в летний период, случаются вот такие естественные смерти", — сказал Перцовский.

Он уточнил, что эти смерти не становятся сухой статисткой, а каждый случай тщательно разбирается. Устанавливается можно ли было предотвратить смерть, можно ли было быстрее среагировать и на сколько оперативно вызвали медиков и насколько оперативно они приехали.

В случае с женщиной, которая погибла 16 июля, выводов еще нет, но Перцовский сообщил, что этот вагон сразу продавался без кондиционирования, а также отметил, что половина парка "Укрзалізници" не имеет кондиционеров.

Руководитель пассажирского направления призвал украинцев обращать внимание на то, в какой именно вагон они покупают билеты, поскольку перевозчик четко маркирует те поезда и вагоны, где есть надежная система кондиционирования "Снежинка".

Напомним, ранее художница Инесса Воронова сообщила, что в поезде "Укрзалізници" от аномальной жары могла умереть женщина, поскольку в вагоне не работала система кондиционирования. Женщина ехала в Стрый Львовской области.