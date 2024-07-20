В Испании схватили хакеров, работавших на РФ: они придумали программное обеспечение DDoSia

Дома у одного из киберпреступников нашли советский флаг. Свои атаки они оправдывали "западной русофобией".

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За рубежом задержали трех хакеров, которые участвовали в DDoS-атаках группы NoName057(16). Об этом 20 июля сообщила Гражданская гвардия Испании.

В Reuters со ссылкой на полицию уточнили, что целью кибератак были веб-страницы государственных и частных организаций стран НАТО. Отмечается, что речь идет о правительственном секторе, критической инфраструктуре и службах стран, которые поддерживают Украину.

Группа NoName057(16) была создана после начала полномасштабной войны и была одной из самых активных. Ее идея — дать "пропорциональный ответ на враждебные и откровенно антироссийские действия западных русофобов".

Правоохранители провели аресты на острове Майорка, а также в городах Ульва и Сельвия. В доме одного из фигурантов обнаружили прикрепленный на стене флаг СССР.

В Europa Press добавили, что особенность кибератак этой группы заключается в использовании программного обеспечения собственной разработки под названием DDoSia.

Напомним, во Львове схватили двух молодых мужчин, которые по "заказу" РФ жгли машины украинских военных. Они удивили полицейских объяснением, почему оказались ночью на улице без обуви.

Украинские хакеры взломали почтовые ящики военнослужащих РФ. Выяснилось, что вражеских курсантов готовят к войне против НАТО.