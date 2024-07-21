Массовый взлом Telegram-каналов: сервис постинга подтвердил атаку хакеров (скриншот)

Сервис постинга в Telegram, через который произошел взлом украинских пабликов, принадлежит компании, владельцем которой является гражданин РФ. Следственные органы этой страны должны наказать хакеров, которые публиковали сообщения о капитуляции Украины.

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Неизвестные лица проникли в программное обеспечение сервиса FleepBot, который дает возможность автоматизировать публикацию сообщений в мессенджере Telegram. Владельцы сервиса постинга пообещали, что выяснят все обстоятельства инцидента и с этой целью обратятся в соответствующие службы. Заявление FleepBot появилось в Telegram-канале компании.

Объяснение владельцев сервиса появилось в сети в 11:41 21 июля, через один-два часа после того, как в украинских и российских пабликах появились призывы к капитуляции Украины. Они подтвердили, что произошел "несанкционированный доступ". В связи с инцидентом им "тревожно" и они относятся к ситуации со всей серьезностью.

На момент публикации заявления сервис еще не справился со взломом и пытался преодолеть проблему, говорится в заметке. Пока сервис прекратил работу, а со всеми вопросами следует обращаться в службу поддержки.

Кроме того, владельцы FleepBot обратятся к правоохранителям, которые накажут виновников инцидента.

"Обязательно будем обращаться в органы, чтобы виновные понесли наказание", — написали в Telegram-канале сервиса постинга.

Отметим, на сайте FleepBot можно отыскать информацию, в юрисдикции какой страны действуют владельцы сервиса. В договоре оферты указывается, что владелец — гражданин РФ Денис Ларионов, который имеет налоговый номер 344808497909. В своих действиях он руководствуется Федеральными законами России, в частности — Гражданским кодексом, указано на странице. Именно следственные органы этой страны должны выяснять, что же это за хакеры проникли в программный код, который опубликовал призывы к капитуляции Украины.

Сообщение о "капитуляции" опубликовали утром 21 июля, писал Фокус. В ряде Telegram-каналов, например, Perepichka News, "Всевидящее ОКО", "Юридический Телеграм" и др., появились публикации, в которых говорили о бесполезных смертях на российско-украинской войне и о немедленном прекращении боевых действий. В некоторых также упоминали российские фейки о сверхдорогой автомобиль, который якобы приобрела Первая Леди Елена Зеленская. Кроме того, аналогичные сообщения появились в ряде российских пабликов, свидетельствуют данные из соцсетей.

Между тем с марта 2024 года в украинской власти звучат предложения о возможных проблемах с использованием Telegram. Предлагают, чтобы государственные органы не пользовались мессенджером, который может быть связан с РФ.

Напоминаем, в мае группа украинских волонтеров предложила создать альтернативу Телеграмм на основе государственного сервиса "Дія". 20 июля в СМИ сообщили о задержании хакеров в Испании, которые создали вредоносный код DDoSia.