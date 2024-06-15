Пропагандистів з росЗМІ помітили на Саміті миру у Швейцарії: що відомо

Представників чотирьох російських медіа помітили на Глобальному мирному саміті, розповіли українські журналісти. Вони беруть коментарі у представників інших країн, але фото і відео не публікують.

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Журналісти з російських інформаційних агентств та видань з'явились на саміті миру у Швейцарії. Вони беруть участь не у всіх заходах і мають обмежений доступ. Серед запрошених — представники пропагандистських та антикремлівських ЗМІ. Про подію на Глобальному саміті миру розповіли у "Радіо Свобода".

Українські журналісти помітили представників російських медіа на заходах саміту Швейцарії, який відбувається 15-16 червня. Назвали чотири ЗМІ. Два прокремлівських — ТАСС та "РИА Новости". Два антикремлівських — Meduza і "Дождь". Отримали пояснення від країни-організатора. З'ясувалось, що громадян РФ на саміт запросила Швейцарія.

Саміт миру у Шевйцарії - повідомлення про присутність росЗМІ 15 червня Фото: Скриншот

Кореспондент порталу "Рада" додав деякі деталі до ситуації. У прямій трансляції зі Швейцарії він розповів, що росіян не допускають на усі заходи, але вони є у загальній кімнаті для преси ("ньюсрумі"). Представники росЗМІ мають можливість спілкуватись з учасниками саміту, хоч і не надто показують, звідки приїхали.

"Вони є і вони спілкуються російською, французькою, німецькою з іншими. Вони себе не сильно себе ідентифікують, їх важко помітити", — сказав журналіст.

Зазначимо, у соцмережах перелічених росЗМІ згадали про саміт у Швейцарії, але фото чи відео поки що немає. Відшукалось єдине фото, опубліковане о 15:05 у Telegram-каналі ТАСС. На фото вказано автора, який перебуває у залі, де президент України Володимир Зеленський зустрічає учасників.

Саміт миру у Шевйцарії - фото журналіста ТАСС 15 червня Фото: ТАСС

Глобальний саміт миру у Швейцарії — третє зібрання, ініційоване Україною щодо умов завершення війни. Українські урядовці розіслали 170 запрошень у різні країни світу, відгукнулось 90. 15 червня — перший десь саміту: президент Володимир Зеленський прибув у Люцерн і приймає політиків, з якими будуть обговорювати "Формулу миру". Росію на саміт не запросили, раніше розповідав Фокус. Згідно з планом України, коли буде напрацьовано перші три кроки мирних домовленостей, їх передадуть Кремлю.

У Швейцарії не буде президента США Джо Байдена, який, уклавши безпекові угоди 13 червня, вирішив зайнятись збиранням грошей для виборів. Також немає представників Китаю: ця країна відмовилась брати участь, якщо на саміт не запросили РФ.

Нагадуємо, напередодні саміту західне видання опублікувало заяву анонімного політика, який пояснив, що на сьогодні не варто очікувати мирних перемовин з Москвою. На його думку, вони мають початись до кінця 2024 року і перебіг залежить від кількох факторів.