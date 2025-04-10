Ваш номер можуть продавати в "даркнеті": як працює телефонний і SMS-спам в Україні

Контакти, які клієнти надають при оплаті товарів і послуг, перетворюються на товар. Цілі бази українських номерів потрапляють у руки шахраїв і "сірих" компаній, а закон майже не регулює цю сферу.

Related video

Про це відомо з матеріалу "Економічної правди", опублікованого 10 квітня.

Як насправді розсилають спам

Українці щодня отримують мільйони SMS з рекламою, державними ініціативами або непотрібною інформацією. Окрім того, людям дзвонять з рекламою, опитуваннями тощо. Повідомлення і дзвінки здаються хаотичними — вони надходять з різних номерів та в різний час, але насправді по той бік — цілий бізнес, який злагоджено й наполегливо займається таким спамом.

Завдяки спеціальним програмам компанії, які мають бази номерів, можуть за лічені хвилини розсилати тисячі однакових повідомлень, наприклад про нову акцію. На таких платформах можна налаштувати час надсилання, текст повідомлення, сценарії дзвінків й автоматичні відповіді.

Часто співрозмовник — це насправді комп’ютерна система, яка завчасно записаним голосом озвучує потрібний текст. Такі дзвінки автоматизовані й здійснюються через інтернет-телефонію.

Наскільки це законно

Спамом займаються десятки компаній, і не всі з них працюють законно. Представниця VoIPTime Тетяна Гончар розповіла, що "сірі" компанії часто не мають реєстрації або ліцензій, користуються сумнівними базами й підміною номерів. Найнижчий рівень ринку займають шахрайські кол-центри, які використовують дзвінки й SMS для обману або виманювання грошей.

Ще одна незаконна схема — телефонний флуд. Користувачу безперервно дзвонять, і зупинити цю телефонну атаку неможливо. Це паралізує роботу телефону й вважається мобільним аналогом DDoS-атаки. Може бути й SMS-флуд, коли абонент одномоментно отримує десятки повідомлень.

Законодавство не регулює масовий спам. Дзвінки й SMS дозволені лише за попередньої згоди абонента, але така зазвичай надається під час реєстрації на сайті, здійснення онлайн-покупок або замовлення послуг. Люди просто ставлять "галочку", надаючи свої дані й автоматично дозволяючи зворотній зв’язок.

Новий закон "Про електронні комунікації" визначає як спам масові розслилки без згоди абонентів. Межа — п’ять повідомлень на один номер. Однак для дзвінків обмеження не встановлені. Спамом не вважаються повідомлення операторів і від державних органів (в межах повноважень).

Представник одного з операторів пояснив, що повідомлення, наприклад, від СБУ чи ДСНС надсилають за розпорядження Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ). Також розпорядження можуть видавати щодо SMS із закликом долучатись до ЗСУ.

Приклади таких розсилок Фото: Економічна правда Приклади таких розсилок Фото: Економічна правда

"Ми не маємо права їм відмовити і трохи потерпаємо через це, оскільки абоненти скаржаться на кількість таких повідомлень. Останнім часом їх справді стало багато", — зауважив неназваний співрозмовник.

Іноді також щодо розсилок можуть звертатись військові частини або інші замовники, тоді це — комерційна послуга. Законодавство регулює те, що можна рекламувати, зокрема реклама азартних ігор заборонена.

Також закон забороняє колекторам дзвонити абонентам більш як два рази на день, погрожувати, шантажувати, тиснути, обманювати, обробляти особисті дані без згоди, зв’язуватись уночі, на вихідних або у свята, розповідати про борги третім особам. Вимагати гроші з родичів або інших людей, якщо це не передбачено договором або законом, теж заборонено.

Як зробити сферу прозорішою

CEO VoIPTime Богдан Хомин пояснив, що потрібно на державному рівні запровадити реєстр Do-not-call list. Йдеться про список, куди б абоненти змогли самостійно вносити номери, щоб не отримувати спам. Така система вже діє у США, ЄС і Великій Британії. Також, з його слів, важливо зобов’язати компанії на початку розмови чітко повідомляти свою назву, мету та надавати можливість відмовитись від зв’язку.

Окрема проблема — наповнення баз номерами. Нардеп Олександр Федієнко підтвердив, що деякі компанії просто продають свої бази. Клієнти залишають контакти, які перетворюються у ще один товар і згодом потрапляють до SMM-компаній. Особливо небезпечно, що частина баз продається й у так званому "даркнеті" — темному боці інтернету. Доступ отримують зловмисники, які використовують дані для шахрайства і незаконної реклами.

Кількість номерів, які діють в Україні Фото: Економічна правда

Чи можуть оператори блокувати спам

Три найбільші оператори пояснили, що можуть певним чином впливати на масові розсилки, але не блокувати автоматично усі підозрілі дзвінки. У "Київстарі" розповіли, що втручаються, коли отримують скарги або фіксують очевидні порушення.

У Vodafone повідомили, що спамери постійно змінюють номери, тому їх важко відстежувати. У lifecell додали, що такі компанії також використовують міжнародні або схожі на знайомі номери, а для ефективного блокування потрібні значні інвестиції, зокрема у верифікацію номерів.

Як боротись зі спамом

Перша порада — якщо дзвонять з рекламою, одразу питати, що це за компанія і звідки у неї ваш номер, вимагати більше не турбувати. Також можна звернутися до Держпродспоживслужби. Загалом закон зобов’язує на вимогу припиняти дзвінки й видаляти номер з бази.

Однак якщо бізнес діє незаконно, впливати на нього складніше. У випадку підозрілих або шахрайських дзвінків можна звертатися до оператора, омбудсмена або кіберполіції.

На спам у SMS можна скаржитися до НКЕК. Однак миттєва реакція буде лише у відповідь на скарги контрактних користувачів, та й жертвами розсилок вони стають рідше через угоди з операторами.

Водночас у "Київстарі" радять дзвонити у контакт-центр, щоб відмовитись від повідомлень. Це доступно як контрактним, так і передплатним абонентам. Vodafone пропонує рішення через послугу "Підозрілий номер", обіцяючи за 15 гривень на місяць блокувати більшість підозрілих і сторонніх викликів.

Користувачі Android мають базовий захист від спаму від Google, який можна активувати через: "Телефон" — три крапки згори й "Налаштування" — "Ідентифікатор абонента та спам". Власників смартфонів від Samsung захищає інтегрована система Hiya, яку можна активувати через налаштування.

Користувачі iPhone (за умови встановленої iOS 13 або новішої версії ОС), теж мають вбудований інструмент для боротьби з невідомими дзвінками. Він активується через розділ "Телефон" у налаштуваннях, функція називається "Заглушити невідомі номери".

Нагадаємо, 2 квітня українців попередили про новий метод шахрайства у Telegram. Зловмисники зламують чужі акаунти й підробляють відео-"кружечки", щоб виманювати гроші з близьких і знайомих жертв зламу.

У кіберполіції давали поради щодо покупок в інтернеті, як не стати жертвою шахраїв.