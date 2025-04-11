В Одессе 23-летняя девушка обворовывала водителей на фейковой парковке: сколько она "заработала"

В Одессе 23-летняя девушка создала фейковый сайт для оплаты парковки и обманула пять человек на 22 700 гривен.

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Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Сообщается, что к правоохранителям обратилось пятеро жителей Одессы с сообщениями о пропаже средств с их банковских счетов. В результате оперативной работы они установили, что к мошенничеству причастна 23-летняя одесситка.

Девушка создала клон сайта для оплаты парковки в Одессе и разместила QR-код с переходом на него возле одного из мест парковки в Пересыпском районе города, который внешне не отличался от официального.

Пользователи вводили данные своих банковских карточек, считая, что оплачивают парковку. Получив доступ к их счетам, фигурантка переводила деньги на собственную карточку. Суммы колебались от 4000 до 5100 гривен, а общая сумма похищенных денег — 22 700 гривен.

Полиция изъяла вещественные доказательства, включая мобильный телефон, ноутбук и банковскую карточку. Девушке предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное с использованием электронно-вычислительной техники.

Сейчас она признала свою вину и возместила ущерб потерпевшим. Фигурантке грозит до восьми лет лишения свободы.

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