В Одесской области суд оштрафовал военного за попытку отбить у полиции своего брата лопатой

В городе Белгород-Днестровский Одесской области суд оштрафовал служащего Вооруженных сил Украины за попытку помешать полицейским задержать своего брата.

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Информация об этом содержится в Едином государственном реестре судебных решений.

Сообщается, что инцидент произошел 06 марта 2025 года. Отмечается, что военный, увидев, что его брат "добровольно садится в автомобиль марки Renault Express", на котором передвигались трое сотрудников Белгород-Днестровского районного отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Одесской области, которые входили в группу работы мобильного блокпоста №4 и выполняли возложенные на них служебные обязанности, начал ругаться и блокировать проезд, размахивая совковой лопатой.

Во время конфликта обвиняемый стучал лопатой об асфальт и выкрикивал оскорбления в адрес сотрудников полиции. Он также открыл дверь служебной машины и пытался вытащить оттуда брата.

Также он пытался спустить колесо полицейской машины и вонзил лопату между колесом и крылом, повредив автомобиль, говорится в судебном решении.

Там указано, что он совершил хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка и уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 296КК Украины.

Но суд принял во внимание, что обвиняемый размахивал лопатой во время отпуска для лечения после полученного ранения. Он получил тяжелые травмы ноги после взрыва. И является солдатом в должности водителя-сапера инженерно-саперного отделения батальона.

Поэтому ему назначили штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет семнадцать тысяч гривен.

А лопату присудили уничтожить.

Напомним, в Дрогобыче перевозчик заявил, что водители автобусов не могут выйти на работу из-за мобилизационных мероприятий. Областной ТЦК это опровергает, заявив, что повестку одному из водителей вручили законно, а тот не был забронированным.