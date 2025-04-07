На Одещині суд оштрафував військового за спробу відбити у поліції свого брата лопатою

У місті Білгород-Дністровський на Одещині суд оштрафував службовця Збройних сил України за спробу перешкодити поліцейським затримати свого брата.

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Інформація про це міститься у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Повідомляється, що інцидент трапився 06 березня 2025. Зазначається, що військовий, побачивши, що його брат "добровільно сідає до автомобіля марки Renault Express", на якому пересувалися троє співробітників Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області, які входили до групи роботи мобільного блокпосту №4 та виконували покладені на них службові обов'язки, почав лаятись та блокувати проїзд, розмахуючи совковою лопатою.

Під час конфлікту обвинувачений стукав лопатою об асфальт і вигукував образи на адресу співробітників поліції. Він також відчинив двері службової машини і намагався витягнути звідти брата.

Також він намагався спустити колесо поліцейської машини та встромив лопату між колесом та крилом, пошкодивши автомобіль, йдеться у судовому рішенні.

Там зазначено, що він вчинив хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку і кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 296КК України.

Але суд взяв до уваги, що обвинувачений розмахував лопатою під час відпустки для лікування після отриманого поранення. Він отримав важкі травми ноги після вибуху. І є солдатом на посаді водія-сапера інженерно-саперного відділення батальйону.

Тому йому призначили штраф у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить сімнадцять тисяч гривень.

А лопату присудили знищити.

Нагадаємо, у Дрогобичі перевізник заявив, що водії автобусів не можуть вийти на роботу через мобілізаційні заходи. Обласний ТЦК це спростовує, заявивши, що повістку одному з водіїв вручили законно, а той не був заброньованим.