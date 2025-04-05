У Дрогобичі мобілізували водія автобуса, через що його колеги не вийшли на роботу: реакція ТЦК

У Дрогобичі перевізник заявив, що водії автобусів не можуть вийти на роботу через мобілізаційні заходи. Обласний ТЦК це спростовує, заявивши, що повістку одному з водіїв вручили законно, а той не був заброньованим.

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Про це пише ZAXID.NET.

Керівник ТОВ "Сігма", яке займається пасажирськими перевезеннями у Дрогобичі, Михайло Пастушак написав, що 5 квітня водії автобусів не зможуть вийти на маршрути через "неодноразові спроби з боку працівників ТЦК провести силову мобілізацію".

Як розповів Пастушак, 4 квітня працівники ТЦК та поліції "без будь-яких пояснень зняли з робочого місця" водія і доставили його у військкомат для вручення повістки та проходження ВЛК.

"Це вже остання крапля надії у водіїв на безпечну роботу була вичерпана", – написав керівник.

Фото: Скріншот

Реакція ТЦК

У Львівському обласному ТЦК заяви перевізника спростували, наголосивши, що повістку водію вручили законно, а підприємство не надало документи для бронювання працівників.

"Жодного "вилучення з кабіни автобуса" не відбувалося. Громадянин, водій автотранспортного підприємства, був оповіщений у публічному місці відповідно до вимог чинного законодавства України. Ніяких порушень прав чи приниження людської гідності допущено не було", – повідомили у Львівському ТЦК та СП, додавши, що працевлаштування не звільняє від мобілізації, а компанії мають можливість бронювати своїх людей.

У ТЦК наголосили, що саме роботодавець має подати відповідні документи для оформлення бронювання працівників.

"Спроба маніпулювання громадською думкою шляхом публічного тиску та розповсюдження неправдивої інформації щодо "викрадення" водіїв – шкодить не лише репутації державних структур, а й підриває довіру до процесу мобілізації", – зазначили в місцевому ТЦК.

У коментарі ZAXID.NET Михайло Пастушак зазначив, що компанія намагалась отримати економічне бронювання, але їй відмовили. Керівник ТОВ підтвердив, що 5 квітня водії справді не вийшли на роботу.

Зазначимо, що наразі допису перевізника в його Facebook немає.

Нагадаємо, заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький розповів про 17% студентів, які під час мобілізації та воєнного стану лишаються за кордоном. Юнаки мали б повернутись додому по програмі академічної мобільності, але не вертаються і цим порушують умови виїзду.

Також Фокус писав про те, що 4 квітня народний депутат Олексій Гончаренко розповів про можливі зміни в законі про мобілізацію, які стосуються студентів.