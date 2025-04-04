Деякі студенти втратять право: Кабмін хоче змінити умови відстрочки від призову, — Гончаренко

Кабінет міністрів України 4 квітня погодив законопроєкт, який змінить правила отримання відстрочки від мобілізації для студентів і викладачів, говорить народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, умови зміняться для студентів, старших за 25 років, тих, хто навчається за кордоном, а також для викладачів із науковим ступенем і педагогів позашкілля. Документ мають внести на розгляд до Верховної Ради України.

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Про це нардеп Олексій Гончаренко повідомляє у своєму Telegram-каналі.

Він зазначає, що новий законопроєкт пропонує позбавити права на відстрочку дві категорії студентів:

чоловіків 25+ років, які проходять навчання вдруге на тому самому або нижчому рівні освіти;

тих, хто розпочав навчання за кордоном після початку повномасштабного вторгнення РФ до України 24 лютого 2022 року.

Збережеться право на відстрочку для студентів, які:

розпочали навчання до 25 років;

здобувають новий рівень освіти вперше;

навчаються за денною або дуальною формою.

Нардеп пояснює, що ці уточнення до законодавства потрібні, щоб запобігти судовим оскарженням, бо українські суди почали визнавати право на відстрочку студентів, які навчають на тому самому рівні повторно.

Крім того, за словами Гончаренка, законопроєкт пропонує дозволити надання відстрочки для викладачів:

які мають науковий ступінь (навіть якщо у них уже немає статусу науково-педагогічного працівника);

які є педагогами позашкілля та ведуть гуртки (еколого-натуралістичні, технічні, військово-патріотичні), але за умови, якщо вони працювали до 1 січня 2025 року і це їхнє основне місце роботи.

Правила відстрочки для студентів і викладачів в Україні можуть бути змінені Фото: Скриншот

Про погодження на засіданні Кабміну 4 квітня законопроєкту "Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти" повідомив також представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він уточнив, що згідно з новим проєкто Закону призову під час мобілізації не підлягатимуть також докторанти та лікарі-інтерни (фармацевти), лікарі-резиденти, які вперше здобувають освіту за рівнем, вищим за той, що здобувався раніше.

Нагадаємо, 24 лютого ЗМІ писали про те, в яких випадках територіальні центри комплектації та соціальної підтримки можуть мобілізувати студентів під час війни.

На порталі Міністерства оборони України 23 січня пояснювали особливості відстрочки студентів, аспірантів і викладачів в Україні. У відомстві розповіли, що нова постанова спрощує правила обліку зазначених категорій військовозобов'язаних: вони не повинні будуть більше звертатись до ТЦК що три місяці для переоформлення відстрочки, термін було збільшено до пів року.