Некоторые студенты потеряют право: Кабмин хочет изменить условия отсрочки от призыва, — Гончаренко

Кабинет министров Украины 4 апреля согласовал законопроект, который изменит правила получения отсрочки от мобилизации для студентов и преподавателей, говорит народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, условия изменятся для студентов старше 25 лет, тех, кто учится за рубежом, а также для преподавателей с ученой степенью и педагогов внешкольного образования. Документ должны внести на рассмотрение в Верховную Раду Украины.

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Об этом нардеп Алексей Гончаренко сообщает в своем Telegram-канале.

Он отмечает, что новый законопроект предлагает лишить права на отсрочку две категории студентов:

мужчин 25+ лет, которые проходят обучение второй раз на том же или более низком уровне образования;

тех, кто начал обучение за рубежом после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Сохранится право на отсрочку для студентов, которые:

начали обучение до 25 лет;

получают новый уровень образования впервые;

учатся по дневной или дуальной форме.

Нардеп объясняет, что эти уточнения в законодательство нужны, чтобы предотвратить судебные обжалования, потому что украинские суды начали признавать право на отсрочку студентов, которые учатся на том же уровне повторно.

Кроме того, по словам Гончаренко, законопроект предлагает разрешить предоставление отсрочки для преподавателей:

которые имеют научную степень (даже если у них уже нет статуса научно-педагогического работника);

которые являются педагогами внешкольного образования и ведут кружки (эколого-натуралистические, технические, военно-патриотические), но при условии, если они работали до 1 января 2025 года и это их основное место работы.

Правила отсрочки для студентов и преподавателей в Украине могут быть изменены Фото: Скриншот

О согласовании на заседании Кабмина 4 апреля законопроекта "О внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно прав педагогических работников и соискателей образования" сообщил также представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он уточнил, что согласно новому проекту Закона призыву по мобилизации не будут подлежать также докторанты и врачи-интерны (фармацевты), врачи-резиденты, которые впервые получают образование по уровню, выше того, который получался ранее.

Напомним, 24 февраля СМИ писали о том, в каких случаях территориальные центры комплектации и социальной поддержки могут мобилизовать студентов во время войны.

На портале Министерства обороны Украины 23 января объясняли особенности отсрочки студентов, аспирантов и преподавателей в Украине. В ведомстве рассказали, что новое постановление упрощает правила учета указанных категорий военнообязанных: они не должны будут больше обращаться в ТЦК каждые три месяца для переоформления отсрочки, срок был увеличен до полугода.