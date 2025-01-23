Мобилизация во время каникул: какие особенности отсрочки студентов, аспирантов, преподавателей, — МОУ

Украинцам, которые учатся или работают в высших учебных заведениях, теперь не нужно лишний раз идти в терцентры комплектования, объяснили в Минобороны. Будет меньше визитов, меньше бумаг.

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Студенты, аспиранты и преподаватели отныне не должны каждые три месяца обращаться в терцентры комплектования (ТЦК), чтобы переоформить отсрочку от мобилизации. Соответствующие изменения внесли в ранее принятые нормативно-правовые акты, и это должно облегчить жизнь указанным категориям украинцев. О деталях нового постановления Кабинета Министров, связанных с угрозой призыва, написали на портале Министерства обороны Украины (МОУ).

В министерстве объяснили детали мобилизации и отсрочки для студентов и других касающихся образования категорий военнообязанных. При этом ссылались на закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", постановление Кабмина №560 от 16 мая 2024 года и на свежее постановление №1558 от 31 декабря 2024 года. В частности, улучшили "Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации". При этом отмечается, что не будет мобилизации во время каникул. Кроме того, правила получения отсрочки упростили и таким образом облегчили жизнь украинцам, которым отныне реже нужно обращаться в ТЦК.

"Каникулы и окончание учебного года не являются основанием для потери права на отсрочку. Изменения в постановление направлены на упрощение процедуры и снижение нагрузки на работников ТЦК и СП, которые ранее должны были обрабатывать огромное количество документов каждые три месяца", — отметило министерство.

Мобилизация студентов — объяснение Минобороны

Правила мобилизации и оформления отсрочки для соискателей высшего образования (студентов, аспирантов, интернов, докторантов) и для преподавателей (работающих минимум на 0,75 ставки):

указанные категории украинцев сохранили право на отсрочку от мобилизации (отсрочку нужно оформить, а затем периодически подтверждать);

для студентов (аспирантов, докторантов) отсрочка оформляется на семестр, но не дольше чем на шесть месяцев. В МОУ отдельно привели пример сроков, которые имеют в виду. Речь идет о периодах, когда человек учится: это месяцы года, которые просто идут подряд. То есть отсрочка оформляется с сентября по февраль (первые шесть месяцев) и с марта по август (следующие шесть месяцев, которые включают и каникулы также). Или оформляется до конца месяца последнего семестра, когда вручается диплом (например, с марта по май) — когда теряется право на отсрочку;

преподаватели оформляют отсрочку до конца учебного года или на 12 месяцев (если работают на постоянной основе). При этом продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31 августа, то есть они также не остаются без защиты от призыва во время каникул.

Мобилизация студентов — фрагмент постановления Кабмина №1558 Фото: Скриншот

На портале ведомства отдельно отмечается, в чем же заключается новация. Ранее, согласно закону, люди переоформляли отсрочку каждые три месяца. Теперь обращаться в ТЦК надо реже — каждые шесть месяцев.

Как подтвердить отсрочку от мобилизации студенту:

подать запрос через приложение "Резерв+". В таком случае поступает запрос в образовательную базу и отсрочка автоматически продлевается;

или получить бумажную выписку из образовательной базы в деканате, отнести ее в ТЦК и получить отсрочку.

Что говорит постановление Кабмина о студентах и мобилизации

Отметим, Фокус писал о вопросах, которые возникли после появления нового постановления Кабмина. Народный депутат Роман Грищук опубликовал описание на Facerbook, в котором заявил, что студентов могут мобилизовать во время каникул. Политик заявил, что инициирует внести новые изменения. которые отдельно защитят эти категории граждан.

После этого появилось заявление главы Минобразования Оксена Лисового. Чиновник отметил, что мобилизации студентов, аспирантов и преподавателей не будет. Также отметил, что если окажутся противоречия в законах, то их доработают.

Напоминаем, 21 января начальник районного центра комплектования объяснил, почему есть проблемы с мобилизацией среди харьковчан.