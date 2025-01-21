Остались немотивированные: харьковский военком объяснил массовые инциденты с ТЦК

Харьковские военкомы не надевают балаклав при общении с людьми и обязательно показывают документы, заявил начальник районного терцентра комплектования Александр Чепурной. Чиновник рассказал об обвинениях, которые звучат от людей в сторону бойцов после ранений.

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Работники ТЦК, которые проводят мероприятия оповещения, на 99% являются военнослужащими, которые признаны годными для службы в тыловых частях после травм, полученных в бою. Вместе с полицейскими они работают в патрулях, но каждый выполняет свою функцию. Между тем на видео в соцсетях появляются кадры ссоры с военнообязанными, но никогда не показывают, как перед этим оскорбляли военкома, не веря их ранениям. О проблемах мобилизации начальник Киевского районного терцентра комплектования (РТЦК) города Харькова Александр Чепурной рассказал в эфире радио "Накипело".

Чепурной ответил на вопрос журналиста, который интересовался, почему именно в Харькове так часто есть примеры применения силы, а в других регионах он о таком не слышал. Военкомат объяснил, что ТЦК в разных регионах показывают разную эффективность работы. Например, винницкие военкомы до недавнего времени были на последнем месте по выполнению плана, а теперь вышли на второе. Между тем Харьковская область — опустилась на девятое. При этом чиновник отметил, что в прифронтовом областном центре остались люди, которые, по его мнению, не мотивированы для службы в армии.

"Вы же не учитываете то, что остались только те, которые немотивированные люди. И они не понимают, для чего идти ему сейчас в Вооруженные силы и защищать. И это мы слышим каждый раз", — сказал Чепурной, отвечая на обвинения нардепа "Слуг народа" Александра Бакумова, который сидел в студии.

ТЦК и мобилизация — объяснения военкома

Военком рассказал об обвинениях, которые звучат от гражданских. Гражданские кричат в лицо военным, что не верят в ранения, потому что человек же стоит с руками и ногами.

"То, что человек с тяжелым ранением, а то, что человек находится с пятью контузиями, постоянно проходит военно-врачебную комиссию, где его не списывают с военной службы. В этом же никто не разбирается. Все делают виноватым кого? Тех, кто имеет отношение к выполнению функций государства", — слышно в эфире.

Кроме того, Чепурной объяснил, почему военкомы находятся на блокпостах и в других местах. Чиновник отметил, что Совет обороны прифронтового региона создает совместные патрули ТЦК с полицией. Полиция, например, осуществляет антитеррористические мероприятия, в то время как военкомы — вручают повестки и проверяют военно-учетные документы. Также прозвучало объяснение, почему сотрудники ТЦК ходят в балаклавах.

"Не важно, где будет проходить мероприятия оповещения, то ли это будет улица, парк, или это будет магазин, не важно. Что касается моих групп оповещения, то мои военнослужащие ни разу не закрывали лицо. Но давайте учитывать состояние погоды на улице, то может кто-то там закрыл лицо, погреться балаклавой", — заявил Чепурной, упомянув также другие службы (СБУ), которые могут надевать балаклавы.

Инциденты с ТЦК — детали

Отметим, Фокус писал о ряде инцидентов с ТЦК, которые произошли в Харькове. Например, 20 января в сети появились видео столкновения между группой военнослужащих и гражданским. Впоследствии терцентр опубликовал объяснение, в котором рассказал, что гражданин был пьян и распылял перцовый баллончик.

Напоминаем, 14 января начальник следственного отдела ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал о нападении на "бусик" ТЦК, в котором военкомы везли мобилизованных.