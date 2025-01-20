Убегал и размахивал баллончиком: в ТЦК прокомментировали стычку с мужчиной в Харькове (видео)

Харьковчанин во время проверки военно-учетных документов дважды распылил баллончик в лицо военкомам, заявили в областном терцентре комплектования. После этого он упал на землю и имитировал, будто бы его толкнули.

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Жители Харькова заметили конфликт между гражданским и группой военных, который происходил в зоне отдыха областного центра. На видео с места событий слышен громкий разговор: он завершился заломом рук мужчине, который оказался на земле. В Харьковском областном терцентре комплектования объяснили, что фигурант видео был в состоянии алкогольного опьянения и применил к военкомам перцовый баллончик. О деталях инцидента пресс-служба ведомства написала на странице Facebook.

Инцидент с ТЦК — что произошло в Харькове

Сообщение Харьковского областного военкомата появилось утром 20 января. Указывается, что в областном центре действительно произошел конфликт, фигурантами которого был гражданский, работники ТЦК и полицейские. Ведомство готово предоставить следователям все детали, чтобы установить истинный ход событий.

Как выяснилось, военкомы и правоохранители совместно патрулировали и проводили мероприятия оповещения по мобилизации, говорится в заметке. В какой-то момент группа решила проверить военно-учетные документы у случайного прохожего. У мужчины с документами было не все в порядке, он был пьян и начал убегать, распылив перцовый баллончик. После непродолжительного преследования его еще раз задержали и еще раз попытались проверить документы. Тогда гражданин еще раз применил баллончик, а дальше самостоятельно упал на землю и начал имитировать, что его туда швырнули, уверяют в Харьковском военкомате. Группа оповещения применили определенные меры, чтобы прекратить действия мужчины.

"Гражданин начал громко кричать, упал на тротуар, имитируя совершение на него нападения, а после этого спектакля скрылся с места происшествия. Таким образом, к конфликтной ситуации привели противоправные действия именно гражданина, остановленного группой оповещения", — пояснили представители военкомата.

В итоге Харьковский областной терцентр комплектования призвал людей проверять информацию, которую они видят в соцсетях.

Инцидент с ТЦК - Харьковский терцент о событиях 19-20 января Фото: Скриншот

Что произошло в Харькове — детали инцидента с ТЦК

Видео с кадрами конфликта с ТЦК появилось в Telegram-канале, посвященном уклонению от мобилизации. Около 16 час. 19 января его опубликовали в канале "Труха Харьков". Указано, что событие произошло возле "источника Бучмы". На видео видно потасовку, в которую вовлечен минимум один гражданский, около трех человек в военной форме. Слышно, как неизвестная женщина, которая делает запись, утверждает, что кто-то из участников инцидент находится в состоянии алкогольного опьянения.

"Они пьяны после вчерашнего, еле на ногах не стоят", — говорит женский голос.

Тем временем раздаются слова, которые сказал кто-то из мужчин.

"Они просто там гибнут, понимаешь", — слышен, вероятно, пьяный голос.

Заметим, в сети опубликовали серию видео схватки, снятой с разных ракурсов. Невозможно установить, все ли видео касаются одного инцидента, когда именно сделана запись, что произошло до и после моментов, выложенных в сеть.

Отметим, 14 января харьковская полиция сообщила об инциденте, во время которого двое мужчин напали на микроавтобус терцентра комплектования. Мужчины имели при себе топор, нож, пистолет. Одного из нападавших задержали, другой сбежал, заявили правоохранители.

Напоминаем, 20 января адвокат рассказал, как должны вести себя работники военкомата и какова процедура задержания граждан, который подали в розыск из-за нарушения воинского учета во время мобилизации.