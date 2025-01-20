Тікав та розмахував балончиком: у ТЦК прокоментували сутичку з чоловіком в Харкові (відео)

Харків'янин під час перевірки військово-облікових документів двічі розпилив балончик в обличчя військкомів, заявили в обласному терцентрі комплектування. Після цього він упав на землю та імітував, що його кинули.

Related video

Жителі Харкова помітили конфлікт між цивільним та групою військових, який відбувався у зоні відпочинку обласного центру. На відео з місця подій чути гучну розмову: вона завершилась заламуванням рук чоловіку, який опинився на землі. У Харківському обласному терцентрі комплектування пояснили, що фігурант відео був у стані алкогольного сп'яніння та застосував до військкомів перцевий балончик. Про деталі інциденту пресслужба відомства написала на сторінці Facebook.

Інцидент з ТЦК — що сталось в Харкові

Допис Харківського обласного військкомату з'явився зранку 20 січня. Вказується, що у обласному центрі дійсно відбувся конфлікт, фігурантами якого був цивільний, працівники ТЦК та поліцейські. Відомство готове надати слідчим усі деталі, щоб встановити істинний перебіг подій.

Як з'ясувалось, військкоми та правоохоронці спільно патрулювали та проводили заходи оповіщення щодо мобілізації, ідеться у дописі. У якийсь момент група вирішила перевірити військово-облікові документи у випадкового перехожого. У чоловіка з документами було не все гаразд, він був п'яний і почав тікати, розпиливши перцевий балончик. Після нетривалого переслідування його ще раз затримали та ще раз спробували перевірити документи. Тоді громадянин ще раз застосував балончик, а далі самостійно упав на землю та почав імітувати, що його туди швиргонули, запевняють у Харківському військкоматі. Група оповіщення застосували певні заходи, щоб припинити дії чоловіка.

"Громадянин почав голосно кричати, впав на тротуар, імітуючи здійснення на нього нападу, а після цієї вистави втік з місця події. Таким чином, до конфліктної ситуації призвели протиправні дії саме громадянина, зупиненого групою оповіщення", — пояснили представники військкомату.

В підсумку Харківський обласний терцентр комплектування закликав людей перевіряти інформацію, яку вони бачать у соцмережах.

Інцидент з ТЦК – Харківський терцент про події 19-20 січня Фото: Скриншот

Що сталось у Харкові — деталі інциденту з ТЦК

Відео з кадрами конфлікту з ТЦК з'явилось у Telegram-каналі, присвяченому ухиленню від мобілізації. Близько 16 год. 19 січня його опублікували у каналі "Труха Харків". Вказано, що подія відбулась біля "джерела Бучми". На відео видно штовханину, до якої залучений мінімум один цивільний, близько трьох людей у військовій формі. Чути, як невідома жінка, яка робить запис, стверджує, що хтось з учасників інцидент перебуває у стані алкогольного сп'яніння.

"Вони п'яні після вчорашнього, ледве на ногах не стоять", — говорить жіночий голос.

Тим часом лунають слова, які сказав хтось з чоловіків.

"Вони просто там гинуть, розумієш", — чути, ймовірно, п'яний голос.

Зауважмо, у мережі опублікували серію відео сутички, знятої з різних ракурсів. Неможливо встановити, чи усі відео стосуються одного інциденту, коли саме зроблено запис, що відбулось до і після моментів, викладених у мережу.

Зазначимо, 14 січня харківська поліція повідомила про інцидент, під час якого двоє чоловіків напали на мікроавтобус терцентру комплектування. Чоловіки мали при собі сокиру, ніж, пістолет. Одного з нападників затримали, інший втік, заявили правоохоронці.

Нагадуємо, 20 січня адвокат розповів, як повинні поводитись працівники військкомату та яка процедура затримання громадян, який подали у розшук через порушення військовому обліку під час мобілізації.