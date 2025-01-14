В Харькове напали на "бусик" ТЦК, чтобы похитить военнообязанного, — полиция (фото)

Правоохранители задержали одного из двух нападавших на микроавтобус терцентра комплектования, заявили в ГУ Нацполиции Харьковской области. Причина нападения — угроза мобилизации родственника, задержанного военкомами.

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Двое харьковчан "подлетели" на машине Tesla к "бусику", в котором находились работники Харьковского терцентра комплектования. Мужчины попытались отбить человека, который сидел в кабине — это был родственник одного из нападавших. "Освобождение" родственника закончилось неудачно, и одного из фигурантов задержали. О деталях нападения и об огнестрельном и холодном оружии, которое они использовали, начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов написал на странице Facebook.

Сообщение Болвинова появилось в сети около 19 час. 14 января. Чиновник сообщил о нападении на автомобиль ТЦК с целью похищения военнообязанного. Военнообязанный, судьба которого беспокоила нападавших, — племянник одного из нападавших, владельца "Теслы" и местного предпринимателя. Мужчина вместе с сообщником перегородил "Теслой" дорогу, чтобы заблокировать движение "бусика" военкомата. После этого один из них бросился к задней двери, выбил стекло и начал драться, заявил представитель Нацполиции. В заметке указано, что после инцидента с ТЦК полиция объявила сигнал "Перехват". В итоге дядю военнообязанного, 49-летнего мужчину, задержали. Продолжаются поиски сообщника, подытожил представитель полиции.

Инцидент с ТЦК — что произошло в Харькове

Правоохранитель опубликовал фото с места инцидента с ТЦК. На одном фото — микроавтобус военкомата, который стоит возле тротуара. На другом — заднее сиденье "бусика", засыпанное стеклом из разбитого окна.

Инцидент с ТЦК — бусик харьковского военкомата Фото: Facebook / Сергей Болвинов Инцидент с ТЦК — сидение бусика харьковского военкомата Фото: Facebook / Сергей Болвинов

Также есть фото предметов, которые, вероятно, имели при себе нападавшие. Видим, что харьковчане, готовясь атаковать военкома, взяли с собой топор, два ножа, пистолет с пятью патронами.

Инцидент с ТЦК — оружие, которое имели нападавшие на бусик военкомата Фото: Facebook / Сергей Болвинов

В итоге Болвинов отметил, что неуместно в воюющей стране применять методы "Дикого Запада". При этом отметил, что такую ситуацию с радостью используют российские пропагандисты. По словам правоохранителя, задержанного и его сообщника подозревают в хулиганстве и препятствовании работы ВСУ. Между тем племянника, по профессии водителя, уже мобилизовали, говорится в заметке.

Инцидент с ТЦК — Болвинов о нападении на бусик военкомата Фото: Скриншот

На странице Facebook Харьковского областного терцентра комплектования не комментировали инцидент с ТЦК, во время которого люди пытались отбить военнообязанного.

Отметим, 14 января Фокус писал о другом инциденте с ТЦК, о котором сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк. Политик заявила, будто Закарпатский терцентр задержал рецидивиста с целью дальнейшей мобилизации. По ее словам, рецидивист сбежал, прихватив с собой 27 тысяч евро из сейфа начальника. Сообщение нардепа опроверг ТЦК: военкомы заявили, что это манипуляция, ложь и российская пропаганда.

Напоминаем, 10 января произошел инцидент с ТЦК с участием адвоката. На кадрах с места событий видно, как человека выталкивают за дверь: военкомы объяснили, что произошло.