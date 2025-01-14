Ложь и манипуляция: Закарпатский ТЦК отреагировал на "кражу 27 тысяч" из военкомата

Из помещения военкомата никто не сбегал, прихватив с собой 27 тысяч евро, заверили в Закарпатском терцентре комплектования. Военкомы показали сообщение из соцсетей, которое назвали лживым.

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Информация в соцсетях о побеге из Закарпатского терцентра комплектования (ТЦК) и о краже 27 тысяч евро из сейфа начальника ТЦК является полной ложью. Граждане, которые распространяют подобные публикации, занимаются манипуляциями и работают в пользу российской пропаганды. Фокус отыскал ответы Закарпатского областного ТЦК и Государственного бюро расследований (ГБР) на скандальные сообщения в сети.

Конфликт в ТЦК — реакция Закарпатского военкомата

Сообщение военкомата появилось в на странице Facebook учреждения около 17 час. 14 января. В заметке отмечается, что сообщение в соцсетях о краже "крупной суммы денег" из помещения терцентра полностью ложное. К таким сообщениям авторы добавляли фальшивую фотографию, сделанную в неизвестном месте, в неизвестное время и при неизвестных обстоятельствах. Все, что писали о краже, — это дезинформация и манипуляция, говорится в заметке.

"Официально заявляем, никакого подтверждения упомянутой информации нет, а сама публикация является сплошной ложью", — указано в обращении Закарпатского ТЦК.

Также военкомы отметили, что указанную ложь распространяют на страницах, которые неоднократно генерировали "материалы с элементами пророссийской пропаганды". В итоге ТЦК призвал медийщиков не публиковать непроверенную информацию.

Конфликт в ТЦК — ответ Закарпатского ТЦК Фото: Скриншот

На фотографии, которой терцентр проиллюстрировал сообщение о фальсификациях и российской пропаганде, — неизвестный человек, который выскакивает в окно в каком-то помещении. На фото — текст, в котором говорится о якобы краже 27 тыс. евро и о том, что полиция объявила план "Перехват". Какой первоисточник изображения, не заметно.

Конфликт в ТЦК — скандальное сообщение о 27 тысячах Фото: Скриншот

ГБР — о краже 27 тысяч

Телеканал "Новости. Live" тем временем обратился в ГБР относительно инцидента в Закарпатском ТЦК, говорится в заметке в 16:49 в Telegram-канале. Представители ведомства, имена которых не указаны, заявили, что ничего не слышали о происшествии в военкомате. В частности, не было ни заявлений, ни обращений от правоохранителей.

"Кто распространяет эти данные в сети — пока неизвестно", — привели журналисты комментарий ГБР.

Побег из ТЦК и 27 тысяч грн — детали инцидента

Отметим, днем 14 января народный депутат "Слуг народа" Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram-канале сообщила об инциденте, который, вероятно, произошел в Закарпатском ТЦК. Политик написала, что военкомы якобы задержали на улице мужчину-рецидивиста, привезли в терцентр комплектования и закрыли в каком-то помещении. Рецидивист не дождался решения своей судьбы, якобы открыл отмычкой дверь и сбежал, прихватив с собой 27 тыс. евро из сломанного сейфа.

Конфликт в ТЦК — сообщение Василевской-Смаглюк Фото: Скриншот

Деньги, как написала нардеп, лежали в сейфе начальника военкомата. После этого начальник якобы сообщил, что это были деньги, собранные на дроны для ВСУ. В 17 час. 14 января сообщение Василевской-Смаглюк удалено.

Между тем в ноябре в соцсетях публиковали другие кадры побега из ТЦК в Мукачево. На видео — мужчина, который действительно вылезает через окно второго этажа, причем ему удается проскользнуть сквозь решетку.

Напоминаем, 10 января произошел скандал с ТЦК в Киевской области, в результате которого пострадала женщина.