Брехня та маніпуляція: Закарпатський ТЦК відреагував на "крадіжку 27 тисяч" з військкомату

З приміщення військкомату ніхто не тікав, прихопивши з собою 27 тисяч євро, запевнили у Закарпатському терцентрі комплектування. Військкоми показали допис з соцмереж, який назвали брехливим.

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Інформація у соцмережах про втечу з Закарпатського терцентру комплектування (ТЦК) та про крадіжку 27 тисяч євро з сейфа начальника ТЦК є повною брехнею. Громадяни, які поширюють подібні публікації, займаються маніпуляціями та працюють на користь російській пропаганді. Фокус відшукав відповіді Закарпатського обласного ТЦК та Державного бюро розслідувань (ДБР) на скандальні повідомлення у мережі.

Конфлікт в ТЦК — реакція Закарпатського військкомату

Допис військкомату з'явився у на сторінці Facebook установи близько 17 год. 14 січня. У дописі наголошується, що повідомлення у соцмережах про крадіжку "великої суми грошей" з приміщення терцентру повністю неправдиве. До таких повідомлень автори додавали фальшиву фотографію, зроблену у невідомому місці, у невідомий час та за невідомих обставин. Усе, що писали про крадіжку, — це дезінформація та маніпуляція, ідеться у дописі.

"Офіційно заявляємо, жодного підтвердження згаданої інформації немає, а сама публікація є суцільною брехнею", — вказано у зверненні Закарпатського ТЦК.

Також військкоми зауважили, що вказану брехню поширюють на сторінках, які неодноразово генерували "матеріали з елементами проросійської пропаганди". В підсумку ТЦК закликав медійників не публікувати неперевірену інформацію.

Конфлікт в ТЦК - відповідь Закарпатського ТЦК Фото: Скриншот

На світлині, якою терцентр проілюстрував допис про фальсифікації та російську пропаганду, — невідома особа, яка вискакує у вікно в якомусь приміщенні. На фото — текст, у якому ідеться про начебто крадіжку 27 тис. євро і про те, що поліція оголосила план "Перехоплення". Яке першоджерело зображення, не помітно.

Конфлікт в ТЦК - скандальний допис про 27 тисяч Фото: Скриншот

ДБР — про крадіжку 27 тисяч

Телеканал "Новини. Live" тим часом звернувся до ДБР щодо інциденту в Закарпатському ТЦК, ідеться у дописі о 16:49 в Telegram-каналі. Представники відомства, імена яких не вказані, заявили, що нічого не чули про подію у військкоматі. Зокрема, не було ні заяв, ні звернень від правоохоронців.

"Хто розповсюджує ці дані в мережі — поки невідомо", — навели журналісти коментар ДБР.

Втеча з ТЦК та 27 тисяч грн — деталі інциденту

Зазначимо, вдень 14 січня народна депутатка "Слуг народу" Ольга Василевська-Смаглюк в Telegram-каналі повідомила про інцидент, який, ймовірно, стався у Закарпатському ТЦК. Політикиня написала, що військкоми начебто затримали на вулиці чоловіка-рецидивіста, привезли у терцентр комплектування та зачинили в якомусь приміщенні. Рецидивіст не дочекався вирішення своєї долі, начебто відкрив відмичкою двері і втік, прихопивши з собою 27 тис. євро зі зламаного сейфа.

Конфлікт в ТЦК - допис Василевської-Смаглюк Фото: Скриншот

Гроші, як написала нардепка, лежали в сейфі начальника військкомату. Після цього начальник начебто повідомив, що це були гроші, зібрані на дрони для ЗСУ. О 17 год. 14 січня допис Василевської-Смаглюк видалений.

Тим часом у листопаді у соцмережах публікували інші кадри втечі з ТЦК у Мукачево. На відео — чоловік, який дійсно вилазить через вікно другого поверху, при чому йому вдається прослизнути крізь решітку.

Нагадуємо, 10 січня стався скандал з ТЦК у Київській області, внаслідок якого постраждала жінка.