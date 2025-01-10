Избили мужчину и "прокатили" женщину по асфальту: в Киевской области произошел скандал с ТЦК (видео)

В поселке Дымер произошел конфликт между военными и гражданскими, которые "отбивали" задержанного мужчину. Ситуацию прокомментировали местные власти, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк и областной военкомат.

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В поселке Дымер в Киевской области произошел конфликт между гражданскими и военными. Кадры событий 8 января опубликовали в соцсетях.

Как сообщается, одного из мужчин задержали для уточнения данных в ТЦК. Вместе с ним были коллеги — женщина и ее сын, которые требовали от военных документы. Работники ТЦК начали идти к машине, и второй мужчина бросил в ту сторону предмет, похожий на камень.

Тогда авто, которое уже отъезжало, остановилось, и него вышел военнослужащий. Он подбежал к женщине и ее сыну, и ударил последнего по голове. Мать начала ругаться и догонять нападающего, впоследствии к ней соединился и потерпевший, который открыл дверь и ворвался в салон.

После драки гражданского мужчину выпихнули из машины, он снова взял, вероятно, камень и бросил в машину. Водитель нажал на газ, но женщина не успела отреагировать. В результате она держалась за ручку боковой двери, некоторое время "тянулась" по асфальту вместе с авто, но в конце концов упала на землю.

Военные не остановили машину и продолжили движение.

На обнародованных видео видно ссору с нецензурной лексикой, во время которой мать с сыном требуют документы, толкотню в салоне буса и то, как женщина выпала из машины во время движения. Участники конфликта обмениваются нецензурными словами, а гражданский мужчина бросает что-то, похожее на камни.

Реакция властей

Пресс-служба дилерской общины 8 января заявила, что поселковый совет направил в полицию и ТЦК обращение относительно событий, которые произошли примерно в 13:00 на улице Освитянской.

Обращение поселкового головы к Нацполиции относительно инцидента Фото: Скриншот

В то же время нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк назвала конфликт в химере "незаурядным событием" и встала на защиту военных.

"Представители ТЦК не святые. Они такие же разные, как и работники других предприятий, учреждений и организаций. Среди них тоже есть дрянь, а есть те, кто демобилизовались с фронта и пытаются помочь найти дополнительную поддержку собратьям, которые продолжают держать фронт. И да, среди них может быть ваш сын, брат, сват. Обзывая их, бросая в них камни, матерясь — вы обзываете тех, кто освобождал нас из оккупации, тех, кто за нас пал. Унижая их, вы унижаете себя, свое государство и обнуляете жертву, которую принесли мертвые за живых", — заявила она.

Публикация Ольги Василевской-Смаглюк об инциденте Фото: Скриншот Публикация Ольги Василевской-Смаглюк об инциденте Фото: Скриншот

Парламентарий сообщила, что задержанный военнослужащими мужчина находился в розыске, о чем были данные в базе "Оберег". Его, по словам Василевской-Смаглюк, повезли на работу, чтобы он там оставил вещи. Однако там ждали родные украинца, которые встали на его защиту и попытались остановить работников ТЦК. В частности, 23-летний "защитник" начал швырять в них камнями.

"Ну-ка, давайте поговорим как взрослые. Война коснулась и коснется всех. Не хотите воевать за свою страну, будете воевать за чужую", — заверила депутат.

Реакция ТЦК

9 января ситуацию прокомментировали в Киевском областном ТЦК. Пресс-служба пояснила, что мобильная группа оповещения обнаружила военнообязанного, который находился в списках розыска. Он согласился добровольно проехать в военкомат для уточнения данных и прохождения ВВК. Но сначала ему нужно было доставить продукцию на работу.

Когда бус приехал по адресу, там уже ждали трое незнакомцев. Они начали снимать все на камеру и обвинять военных в незаконном лишении свободы. Один мужчина открыл дверь водителя и несколько раз ударил его, после чего был оттолкнут.

В то же время с пассажирской стороны наносил удары другим лицо, которое "повредило военнослужащему куртку". Когда автомобиль начал двигаться, один из участников конфликта бросил камень в стекло машины со стороны водителя. Вторая же участница держалась за одежду работника ТЦК, в результате чего упала.

Публикация Киевского областного ТЦК об инциденте Фото: Скриншот

В военкомате отметили, что председатель общины обратился в полицию для проверки только действий ТЦК. В этом видят нежелание поселкового головы выполнять закон о мобилизации.

Пресс-служба заверила, что проводится служебная проверка. Полиция возбудила дела о нанесении телесных повреждений как военному, так и местному жителю. Также было зарегистрировано обращение о повреждении служебного авто.

Напомним, в Запорожье прохожие помогли уклонисту от мобилизации. Очевидцы сняли, как толпа призвала мужчину убегать от представителя ТЦК.

Также 9 января стало известно о конфликте в харьковском ТЦК. По данным соцсетей, юрист приехала к своему клиенту, но после звонка в полицию была силой вытолкана за дверь.