Могут ли задерживать за нарушение правил мобилизации: в ТЦК дали четкий ответ

Как отметила представительница военкомата, в случае злостного неповиновения полиция имеет право задержать человека на три часа. Однако в некоторых случаях этот срок может быть увеличен до трех суток.

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В условиях военного положения и всеобщей мобилизации в Украине некоторые военнослужащие нарушают правила воинского учета. В таком случае к лицу может применяться административное задержание, которое может длиться до трех суток. Об этом на пресс-конференции Сухопутных войск Украины сообщила заместитель начальника Киевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Лариса Козак.

Она отметила, что в случае, если гражданин оказывает злостное неповиновение или работникам полиции, или сотрудникам ТЦК, правоохранитель имеет право под протокол задержать такого гражданина на три часа. Это предусмотрено Кодексом Украины об административном правонарушении.

Если гражданин оказывает неповиновение с применением физического воздействия к военнослужащему в том числе срок такого задержания может быть больше. Он может длиться даже до трех суток.

Напомним, во время пресс-конференции Лариса Козак также рассказывала, что наличие отсрочки от мобилизации и бронирования не освобождает лицо от обязанности прибыть в районный ТЦК в случае получения повестки. Если же документ будет проигнорирован, лицо могут в перспективе привлечь к административной ответственности.

Также представитель ТЦК отмечала, что в Украине возможна мобилизация после 50 лет, но с определенными ограничениями. Она добавила, что в целом украинское законодательство позволяет призыв мужчин в возрасте 18-60 лет, которые находятся на учете военнообязанных.