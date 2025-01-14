Чи можуть затримувати за порушення правил мобілізації: в ТЦК дали чітку відповідь

Як зазначила представниця військкомату, в разі злісної непокори поліція має право затримати особу на три години. Однак в деяких випадках цей термін може бути збільшений до трьох діб.

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В умовах воєнного стану та загальної мобілізації в Україні деякі військовослужбовці порушують правила військового обліку. В такому випадку до особи може застосовуватись адміністративне затримання, яке може тривати до трьох діб. Про це на пресконференції Сухопутних військ України повідомила заступниця начальника Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Лариса Козак.

Вона зазначила, що в разі, якщо громадянин чинить злісну непокору або працівникам поліції, або співробітникам ТЦК, правоохоронець має право під протокол затримати такого громадянина на три години. Це передбачено Кодексом України про адміністративне правопорушення.

Якщо громадянин чинить непокору із застосуванням фізичного впливу до військовослужбовця зокрема термін такого затримання може бути більшим. Він може тривати навіть до трьох діб.

Нагадаємо, під час пресконференції Лариса Козак також розповідала, що наявність відстрочки від мобілізації та бронювання не звільняє особу від обов'язку прибути до районного ТЦК в разі отримання повістки. Якщо ж документ буде проігнорований, особу можуть в перспективі притягнути до адміністративної відповідальності.

Також представниця ТЦК зазначала, що в Україні можлива мобілізація після 50 років, але з певними обмеженнями. Вона додала, що загалом українське законодавство дозволяє призов чоловіків віком 18-60 років, які перебувають на обліку військовозобов’язаних.