Мобилизация в Украине до 25 и после 50 лет: кого и на какие должности призывает ТЦК (видео)

Законом разрешена мобилизация граждан в возрасте от 18 до 60 лет, но с определенными ограничениями. В ТЦК объяснили, могут ли, например, 55-летнего мужчину отправить пехотинцем "на ноль".

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В Украине возможна мобилизация после 50 лет, но с определенными ограничениями. Деталями во время пресс-конференции 14 января поделилась заместитель начальника Киевского районного ТЦК майор Лариса Козак.

О мобилизационном возрасте — с 18:20

Мобилизация после 50 лет и до 25 лет

Военнослужащая объяснила, что украинское законодательство позволяет призыв мужчин в возрасте 18-60 лет, которые находятся на учете военнообязанных. Исключение составляют мужчины в возрасте до 25 лет, которые прошли БЗВП или были ограниченно годными.

Стоит заметить, что в категорию военнообязанных в возрасте до 25 лет по закону входят те, кто имеет соответствующий опыт (например, военная кафедра или стоковая служба) или ранее был признан ограниченно годным.

9 октября 2024 года Верховная Рада проголосовала за запрет мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет, которые автоматически признавались военнообязанными из-за статуса "ограниченно частный". Однако, как известно из карточки законопроекта, он до сих пор ждет подписи президента.

Мобилизация после 50 лет: где эти мужчины служат

Представительница вспомнила о слухах относительно директив и объяснила, что украинцы в возрасте 50-60 лет могут быть призваны на службу, как и раньше.

"Граждане прибывают, проходят врачебную комиссию. Но по нашим установкам и руководящим документам такие граждане считаются годными к несению службы в частях обеспечения", — уточнила Козак.

Она заверила, что за свой опыт не сталкивалась со случаями, когда 50-летних и старших мужчин направляли на боевые должности.

"То есть это тоже будущие водители, логисты, тыловики. Это 50+", — добавила военная.

Напомним, также майор Лариса Козак рассказала, имеют ли право работники ТЦК забирать у мужчин телефоны. Также стало известно, как долго военнообязанных могут удерживать в военкомате.

Заместитель начальника РТЦК объяснила и то, освобождает ли наличие отсрочки или брони от необходимости посещать военкомат в случае полученной по почте повестки.