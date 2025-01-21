Лишились немотивовані: харківський військком пояснив масові інциденти з ТЦК

Харківські військкоми не вдягають балаклав при спілкуванні з людьми та обов'язково показують документи, заявив начальник районного терцентру комплектування Олександр Чепурний. Посадовець розповів про звинувачення, які лунають від людей у бік бійців після поранень.

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Працівники ТЦК, які поводять заходи оповіщення, на 99% є військовослужбовцями, які визнані придатними для служби в тилових частинах після травм, отриманих у бою. Разом з поліцейськими вони працюють у патрулях, але кожен виконує свою функцію. Тим часом на відео у соцмережах з'являються кадри сварки з військовозобов'язаними, але ніколи не показують, як перед цим ображали військкомів, не вірячи їхнім пораненням. Про проблеми мобілізації начальника Київського районного терцентру комплектування (РТЦК) міста Харкова Олександр Чепурний розповів у ефірі радіо "Накипіло".

Чепурний відповів на питання журналіста, який цікавився, чому саме у Харкові так часто є приклади застосування сили, а в інших регіонах він про таке не чув. Військком пояснив, що ТЦК у різних регіонах показують різну ефективність роботи. Наприклад, вінницькі військкоми донедавна були на останньому місці з виконання плану, а тепер вийшли на друге. Тим часом Харківська область — опустилась на дев'яте. При цьому посадовець зауважив, що у прифронтовому обласному центрі залишились люди, які, на його думку, не мотивовані для служби в армії.

"Ви ж не враховуєте те, що залишилися тільки ті, які невмотивовані люди. І вони не розуміють, для чого йти йому зараз до Збройних сил і захищати. І це ми чуємо кожного разу", — сказав Чепурний, відповідаючи на звинувачення нардепа "Слуг народу" Олександра Бакумова, який сидів в студії.

ТЦК та мобілізація — пояснення військкома

Військком розповів про звинувачення, які лунають від цивільних. Цивільні кричать у обличчя військовим, що не вірять у поранення, бо людина ж стоїть з руками та ногами.

"Те, що людина з тяжким пораненням, а те, що людина знаходиться з п'ятьма контузіями, постійно проходить військово-лікарську комісію, де його не списують з військової служби. Цього ж ніхто не розбирається. Всі роблять винуватим кого? Ті, хто має стосунок до виконання функцій держави", — чути в ефірі.

Крім того, Чепурний пояснив, чому військкоми перебувають на блокпостах та в інших місцях. Посадовець наголосив, що Рада оборони прифронтового регіону створює спільні патрулі ТЦК з поліцією. Поліція, наприклад, здійснює антитерористичні заходи, тим часом як військкоми — влучають повістки та перевіряють військово-облікові документи. Також пролунало пояснення, чому співробітник ТЦК ходять в балаклавах.

"Не важливо, де буде проходити заходи оповіщення, то це буде вулиця, парк, або це буде магазин, не важливо. Що стосується моїх груп оповіщення, то мої військовослужбовці жодного разу не закривали обличчя. Але ж враховуймо стан погоди на вулиці, то може хтось там закрив обличчя погрітися балаклавою", — заявив Чепурний, згадавши також інші служби (СБУ), які можуть вдягати балаклави.

Інциденти з ТЦК — деталі

Зазначимо, Фокус писав про низку інцидентів з ТЦК, які стались в Харкові. Наприклад, 20 січня у мережі з'явились відео сутички між групою військовослужбовців та цивільним. Згодом терцентр опублікував пояснення, у якому розповів, що громадянин був п'яним та розпилював перцевий балончик.

Нагадуємо, 14 січня начальник слідчого відділу ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов розповів про напад на "бусик" ТЦК, в якому військкоми везли мобілізованих.