Мобілізація під час канікул: які особливості відстрочки студентів, аспірантів, викладачів, — МОУ

Українцям, які навчаються або працюють у вищих навчальних закладах, тепер не потрібно зайвий раз іти у терцентри комплектування, пояснили в Міноборони. Буде менше візитів, менше паперів.

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Студенти, аспіранти та викладачі відтепер не повинні що три місяці звертатись до терцентрів комплектування (ТЦК), щоб переоформити відстрочку від мобілізації. Відповідні зміни внесли в раніше прийняті нормативно-правові акти, і це має полегшити життя вказаним категоріям українців. Про деталі нової постанови Кабінету Міністрів, пов'язані з загрозою призову, написали на порталі Міністерства оборони України (МОУ).

У міністерстві пояснили деталі мобілізації та відстрочки для студентів та інших дотичних до освіти категорій військовозобов'язаних. При цьому посилались на закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", постанову Кабміну №560 від 16 травня 2024 року та на свіжу постанову №1558 від 31 грудня 2024 року. Зокрема, покращили "Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації". При цьому наголошується, що не буде мобілізації під час канікул. Крім того, правила отримання відстрочки спростили і таким чином полегшили життя українцям, яким відтепер рідше потрібно звертатись в ТЦК.

"Канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку. Зміни до постанови спрямовані на спрощення процедури та зниження навантаження на працівників ТЦК та СП, які раніше мусили обробляти величезну кількість документів кожні три місяці", — наголосило міністерство.

Мобілізація студентів — пояснення Міноборони

Правила мобілізації та оформлення відстрочки для здобувачів вищої освіти (студентів, аспірантів, інтернів, докторантів) та для викладачів (які працюють мінімум на 0,75 ставки):

вказані категорії українців зберегли право на відстрочку від мобілізації (відстрочку потрібно оформити, а потім періодично підтверджувати);

для студентів (аспірантів, докторантів) відстрочка оформлюється на семестр, але не довше ніж на шість місяців. В МОУ окремо навели приклад термінів, які мають на увазі. Ідеться про періоди, коли людина навчається: це місяці року, які просто ідуть підряд. Тобто відстрочка оформлюється з вересня по лютий (перші шість місяців) та з березня по серпень (наступні шість місяців, які включають і канікули також). Або оформлюється до кінця місяця останнього семестру, коли вручається диплом (наприклад, з березня по травень) — коли втрачається право на відстрочку;

викладачі оформлюють відстрочку до кінця навчального року або на 12 місяців (якщо працюють на постійній основі). При цьому тривалість навчального року — з 1 вересня по 31 серпня, тобто вони також не лишаються без захисту від призову під час канікул.

Мобілізація студентів - фрагмент постанови Кабміну №1558 Фото: Скриншот

На порталі відомства окремо наголошується, в чому ж полягає новація. Раніше, згідно з законом, люди переоформлювали відстрочку кожні три місяці. Тепер звертатись в ТЦК треба рідше — що шість місяців.

Як підтвердити відстрочку від мобілізації студенту:

подати запит через застосунок "Резерв+". У такому випадку надходить запит до освітньої бази і відстрочка автоматично продовжується;

або отримати паперовий витяг з освітньої бази у деканаті, віднести його в ТЦК та отримати відстрочку.

Що говорить постанова Кабміну про студентів та мобілізацію

Зазначимо, Фокус писав про питання, які виникли після появи нової постанови Кабміну. Народний депутат Роман Грищук опублікував опис на Facerbook, у якому заявив, що студентів можуть мобілізувати під час канікул. Політик заявив, що ініціює внести нові зміни. які окремо захистять ці категорії громадян.

Після цього з'явилась заява глави Міносвіти Оксена Лісового. Посадовець наголосив, що мобілізації студентів, аспірантів та викладачів не буде. Також зауважив, що якщо виявляться суперечності в законах, то їх доопрацюють.

Нагадуємо, 21 січня начальник районного центру комплектування пояснив, чому є проблеми з мобілізацією серед харків'ян.