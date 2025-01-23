Студентів та викладачів можуть мобілізувати під час канікул: в чому проблема постанови КМУ

Нова постанова КМУ набрала чинності, але викликає стурбованість в освітян: надає відстрочку студентам та викладачам тільки до кінця навчального року (травень-червень). А що ж далі?

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Постанова КМУ про порядок відстрочки від призову на військову службу передбачає, що студентам та аспірантам таке право надається на семестр, але не більше, ніж на 6 місяців. Викладачам та педагогічним працівникам надається до кінця навчального року, але не більше, ніж до настання обставин, за яких людина втрачає законні підстави на відстрочку, що означає фактичну ймовірність мобілізації зазначених категорій населення під час літніх канікул. Таке роз’яснення постанови розмістив на своїй сторінці у Facebook Народний депутат України та член комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук 23 січня.

За його словами, постанову потрібно переглянути та привести у відповідність до чинного законодавства.

"Два абзаци викликають занепокоєння і в освітян, і в мене особисто. Вони суперечать закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, і можуть викликати дуже неоднозначне трактування", – пише Роман Грищук.

Як зазначено у підпункті 1 пункту 2 додатку 5, студенти та аспіранти мають право на відстрочку впродовж семестру, але не більше, ніж на шість місяців. В той же час підпункт 2 пункту 2 додатку 5 передбачає, що науково-педагогічні працівники матимуть відстрочку від мобілізації до кінця навчального року, але не більше, як до настання обставин, за яких працівник втрачає ці законні підстави.

За словами Грищука, це спричиняє ризики, що студенти та викладачі можуть бути мобілізованими після завершення навчального семестру, тобто, під час літніх канікул.

"За цією постановою відстрочка надається до кінця навчального року, тобто травень-червень. Що тоді з викладачами в літні місяці? Як це бачить кабінет міністрів?", – пише депутат.

Водночас закон повинен регулювати чітко, що відстрочка для викладачів має діяти впродовж дії всього трудового періоду, а для студентів – на час здобуття освіти.

Однак поки що рано бити на сполох, впевнений депутат. Грищук вважає, що все виправлять, а відповідне звернення він вже підготував та подав до прем’єр-міністра.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, хто та за яких документів може отримати відстрочку від мобілізації. Перелік документів відрізняється від того, якою є причина для можливої відстрочки, і відрізняється, зокрема, для студентів та працівників стратегічно важливих галузей. Про це стало відомо 19 грудня 2024 року.

Також юристи розповіли, кому і коли потрібно оновлювати відстрочку у ТЦК у 2025 році. Згідно із зазначеною інформацією станом на 6 січня 2025 року, якщо виконані дві умови, відстрочка від мобілізації гарантовано діятиме.