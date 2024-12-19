Відстрочка від мобілізації не для всіх: хто може її отримати та які документи потрібні

Перелік необхідних документів залежить від того, яка причина можливої відстрочки від мобілізації. Зокрема, для студентів та для працівників стратегічно важливих галузей вони будуть відрізнятись.

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В умовах воєнного стану та мобілізації в Україні деякі категорії осіб мають право на відстрочку від мобілізації. Вона може бути надана з декількох підстав. Хто має право на відстрочку від мобілізації та які документи необхідні для її отримання, розповідає "РБК-Україна".

Хто має право на отримання відстрочки

Отримати її можуть деякі категорії громадян у зв'язку:

з роботою в певних галузях, зокрема, працівники у пріоритетних для країни сферах, таких як оборонна промисловість, медицина, освіта, сільське господарство, мають право на відстрочку. Роботодавець повинен підтвердити, що працівник зайнятий на критично важливій посаді.

зі станом здоров'ям. Сюди відносяться громадяни, які мають серйозні захворювання або тимчасові обмеження за станом здоров'я. Перелік хвороб, які дають право на відстрочку, затверджений Кабінетом Міністрів;

за сімейними обставинами, зокрема, чоловіки, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, особу з інвалідністю або дружину з інвалідністю;

з освітою та навчанням, зокрема, студенти, які навчаються на денній формі у вищих навчальних закладах або технікумах, можуть отримати відстрочку на період навчання. Це стосується також аспірантів та докторантів.

Отримання відстрочки: необхідні кроки

Для отримання відстрочки від мобілізації потрібно зібрати необхідні документи, які підтверджують право на відстрочку. Зокрема:

для відстрочки за станом здоров'я потрібен медичний висновок;

для студентів, аспірантів та докторантів — довідка з навчального закладу;

для отримання відстрочки за сімейними обставинами необхідні свідоцтва про народження дітей та довідки про інвалідність утриманців;

довідка з місця роботи та виписка з трудової книжки потрібні для працівників стратегічно важливих галузей.

Також при собі необхідно мати паспорт, військовий квиток та заяву про надання відстрочки. З цими документами слід звернутись до військкомату. В разі відстрочки за станом здоров'я також потрібно пройти медичне обстеження.

Військкомат перевірить всі необхідні документи. На підставі них буде прийняте рішення про надання відстрочки або відмову.

Нагадаємо, що деякі категорії не зможуть оформити відстрочку в "Резерв+" до кінця року. В Міноборони назвали причину.

Раніше експерти розповідали, чи можна оформити відстрочку від мобілізації за наявності штрафу. Експерти зазначають, що для надання відстрочки перевіряються документи, які підтверджують це право.