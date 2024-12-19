Отсрочка от мобилизации не для всех: кто может ее получить и какие документы нужны

Перечень необходимых документов зависит от того, какая причина возможной отсрочки от мобилизации. В частности, для студентов и для работников стратегически важных отраслей они будут отличаться.

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В условиях военного положения и мобилизации в Украине некоторые категории лиц имеют право на отсрочку от мобилизации. Она может быть предоставлена по нескольким основаниям. Кто имеет право на отсрочку от мобилизации и какие документы необходимы для ее получения, рассказывает "РБК-Украина".

Кто имеет право на получение отсрочки

Получить ее могут некоторые категории граждан в связи:

с работой в определенных отраслях, в частности, работники в приоритетных для страны сферах, таких как оборонная промышленность, медицина, образование, сельское хозяйство, имеют право на отсрочку. Работодатель должен подтвердить, что работник занят на критически важной должности.

с состоянием здоровья. Сюда относятся граждане, которые имеют серьезные заболевания или временные ограничения по состоянию здоровья. Перечень болезней, которые дают право на отсрочку, утвержден Кабинетом Министров;

по семейным обстоятельствам, в частности, мужчины, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей, лицо с инвалидностью или жену с инвалидностью;

с образованием и обучением, в частности, студенты, обучающиеся на дневной форме в высших учебных заведениях или техникумах, могут получить отсрочку на период обучения. Это касается также аспирантов и докторантов.

Получение отсрочки: необходимые шаги

Для получения отсрочки от мобилизации нужно собрать необходимые документы, подтверждающие право на отсрочку. В частности:

для отсрочки по состоянию здоровья требуется медицинское заключение;

для студентов, аспирантов и докторантов — справка из учебного заведения;

для получения отсрочки по семейным обстоятельствам необходимы свидетельства о рождении детей и справки об инвалидности иждивенцев;

справка с места работы и выписка из трудовой книжки нужны для работников стратегически важных отраслей.

Также при себе необходимо иметь паспорт, военный билет и заявление о предоставлении отсрочки. С этими документами следует обратиться в военкомат. В случае отсрочки по состоянию здоровья также нужно пройти медицинское обследование.

Военкомат проверит все необходимые документы. На основании них будет принято решение о предоставлении отсрочки или отказе.

Напомним, что некоторые категории не смогут оформить отсрочку в "Резерв+" до конца года. В Минобороны назвали причину.

Ранее эксперты рассказывали, можно ли оформить отсрочку от мобилизации при наличии штрафа. Эксперты отмечают, что для предоставления отсрочки проверяются документы, которые подтверждают это право.