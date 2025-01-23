Студентов и преподавателей могут мобилизовать во время каникул: в чем проблема постановления КМУ

Новое постановление КМУ вступило в силу, но вызывает обеспокоенность у педагогов: предоставляет отсрочку студентам и преподавателям только до конца учебного года (май-июнь). А что же дальше?

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Постановление КМУ о порядке отсрочки от призыва на военную службу предусматривает, что студентам и аспирантам такое право предоставляется на семестр, но не более чем на 6 месяцев. Преподавателям и педагогическим работникам предоставляется до конца учебного года, но не более, чем до наступления обстоятельств, при которых человек теряет законные основания на отсрочку, что означает фактическую вероятность мобилизации указанных категорий населения во время летних каникул. Такое разъяснение постановления разместил на своей странице в Facebook Народный депутат Украины и член комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук 23 января.

По его словам, постановление нужно пересмотреть и привести в соответствие с действующим законодательством.

"Два абзаца вызывают беспокойство и у педагогов, и у меня лично. Они противоречат закону о мобилизации и мобилизационной подготовке, и могут вызвать очень неоднозначную трактовку", — пишет Роман Грищук.

Как указано в подпункте 1 пункта 2 приложения 5, студенты и аспиранты имеют право на отсрочку в течение семестра, но не более чем на шесть месяцев. В то же время подпункт 2 пункта 2 приложения 5 предусматривает, что научно-педагогические работники будут иметь отсрочку от мобилизации до конца учебного года, но не более, чем до наступления обстоятельств, при которых работник теряет эти законные основания.

По словам Грищука, это влечет риски, что студенты и преподаватели могут быть мобилизованными после завершения учебного семестра, то есть, во время летних каникул.

"По этому постановлению отсрочка предоставляется до конца учебного года, то есть май-июнь. Что тогда с преподавателями в летние месяцы? Как это видит кабинет министров?", — пишет депутат.

В то же время закон должен регулировать четко, что отсрочка для преподавателей должна действовать в течение действия всего трудового периода, а для студентов — на время получения образования.

Однако пока рано бить тревогу, уверен депутат. Грищук считает, что все исправят, а соответствующее обращение он уже подготовил и подал к премьер-министру.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, кто и при каких документах может получить отсрочку от мобилизации. Перечень документов отличается от того, какой является причина для возможной отсрочки, и отличается, в частности, для студентов и работников стратегически важных отраслей. Об этом стало известно 19 декабря 2024 года.

Также юристы рассказали, кому и когда нужно обновлять отсрочку в ТЦК в 2025 году. Согласно указанной информации по состоянию на 6 января 2025 года, если выполнены два условия, отсрочка от мобилизации гарантированно будет действовать.