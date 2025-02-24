Есть несколько нюансов: могут ли мобилизовать студентов во время войны

В случае вручения повестки не стоит ее игнорировать, а явиться в военкомат с соответствующими документами.

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В Украине соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Однако существуют моменты, когда все же студентов могут мобилизовать, пишет "ТСН".

В каких случаях могут мобилизовать студентов

Право на отсрочку от мобилизации студенты имеют только на время обучения. Это означает, что студенты очной или дуальной формы обучения имеют право на отсрочку в течение времени, когда они находятся в соответствующем статусе, то есть до получения дипломов. Военнообязанного не будут призывать, пока у него есть подтверждающий документ, что лицо — студент, аспирант или докторант дневной и дуальной формы обучения.

Мобилизовать их могут в так называемое "промежуточное", переходное между обучениями время. Это может быть, когда лицо является абитуриентом, поступает после окончания колледжа в университет, после окончания бакалавриата в высшем учебном заведении в магистратуру, после окончания ЗВО в аспирантуру и перед поступлением на докторантуру.

Издание отмечает, что обычно в большинстве высших учебных заведений бакалавры получают диплом в конце июня — начале июля. Приказ о зачислении в магистратуру вступает в силу в начале сентября, то есть фактически с начала июля до начала сентября военнообязанный не имеет права на отсрочку.

Еще одним основанием вручения повестки студенту до получения диплома является его отчисление, исключение из учебного заведения. Военнообязанного могут призвать после того, как решение об отчислении вступит в силу.

Как действовать в случае вручения повестки лицу

Если военнообязанному студенту или аспиранту была вручена повестка в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, игнорировать ее нельзя. Важно явиться в военкомат с документами, подтверждающими статус студента (аспиранта) дневной формы обучения.

Ранее юристы рассказывали, кого не могут мобилизовать во время войны. Также они назвали причины, по которым граждан могут освободить от службы в Вооруженных силах Украины.

Также специалисты отмечали, могут ли мобилизовать человека с инвалидностью III группы. Они добавили, что законодательством в целом предусматривается право лиц с инвалидностью на отсрочку от мобилизации без уточнения группы.