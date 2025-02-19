Могут ли мобилизовать человека с инвалидностью III группы: юристы дали четкий ответ

Юристы уточнили, что законодательством в целом предусматривается право лиц с инвалидностью на отсрочку от мобилизации без уточнения группы.

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В условиях военного положения и мобилизации в Украине военная служба является обязанностью для граждан, достигших призывного возраста и не имеющих права на отсрочку от призыва, однако некоторые лица имеют право на отсрочку от мобилизации. Юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" рассказали, что лиц с инвалидностью III группы не могут мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины.

Специалисты отметили, что основания для отсрочки от мобилизации перечислены в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно этой статье не подлежат призыву, а следовательно имеют отсрочку от мобилизации лица с инвалидностью. Группа в статье не указывается, а потому лица с инвалидностью III группы не подлежат мобилизации.

Правоведы отметили, что не обязаны проходить повторную медицинскую комиссию:

лица, которым инвалидность II и III групп была установлена в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности;

лица, которым инвалидность установлена при отсутствии конечностей (кистей, стоп ног, одного из парных органов);

лица, которым инвалидность установили также/или по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время защиты Украины;

лица, у которых были выявлены онкологические болезни, интеллектуальные нарушения или психические расстройства, церебральный паралич, паралитические синдромы в связи с инвалидностью с детства.

Ранее юристы рассказывали, какие категории населения в целом имеют право на отсрочку. Они не могут быть мобилизованы в ряды ВСУ.

Добавим, что в Полтавском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки добавили, что военнообязанные граждане Украины обязаны лично обратиться в ТЦК для оформления отсрочки. Там также отметили, предусмотрены ли "отсрочки по почте" действующим законодательством и возможен ли вариант подачи документов без личного присутствия.