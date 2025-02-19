Чи можуть мобілізувати людину з інвалідністю ІІІ групи: юристи дали чітку відповідь

Юристи уточнили, що законодавством загалом передбачається право осіб з інвалідністю на відстрочку від мобілізації без уточнення групи.

Related video

В умовах воєнного стану та мобілізації в Україні військова служба є обов'язком для громадян, які досягли призивного віку та не мають права на відстрочку від призову, однак деякі особи мають право на відстрочку від мобілізації. Юристи адвокатського об'єднання "Бачинський і партнери" розповіли, що осіб з інвалідністю ІІІ групи не можуть мобілізувати до лав Збройних сил України.

Фахівці зазначили, що підстави для відстрочки від мобілізації перераховані у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відповідно до цієї статті не підлягають призову, а отже мають відстрочку від мобілізації особи з інвалідністю. Група у статті не вказується, а тому особи з інвалідністю ІІІ групи не підлягають мобілізації.

Правознавці зазначили, що не зобов'язані проходити повторну медичну комісію:

особи, яким інвалідність II та III груп було встановлено в порядку підвищення/зменшення групи інвалідності;

особи, яким інвалідність встановлена ​​за відсутності кінцівок (кистей, стоп ніг, одного з парних органів);

особи, яким інвалідність встановили також/або за результатами захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), отриманих під час захисту України;

особи, у яких були виявлені онкологічні хвороби, інтелектуальні порушення або психічні розлади, церебральний параліч, паралітичні синдроми у зв'язку з інвалідністю з дитинства.

Раніше юристи розповідали, які категорії населення загалом мають право на відстрочку. Вони не можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ.

Додамо, що в Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки додали, що військовозобов’язані громадяни України зобов’язані особисто звернутися до ТЦК для оформлення відстрочки. Там також зазначили, чи передбачені "відстрочки поштою" чинним законодавством і чи можливий варіант подачі документів без особистої присутності.