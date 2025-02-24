Є декілька нюансів: чи можуть мобілізувати студентів під час війни

В разі вручення повістки не варто її ігнорувати, а з'явитись до військкомату з відповідними документами.

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В Україні здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Однак існують моменти, коли все ж студентів можуть мобілізувати, пише "ТСН".

В яких випадках можуть мобілізувати студентів

Право на відстрочку від мобілізації студенти мають лише на час навчання. Це означає, що студенти очної або дуальної форми навчання мають право на відстрочку протягом часу, коли вони перебувають у відповідному статусі, тобто до отримання дипломів. Військовозобов'язаного не призиватимуть, доки в нього є підтверджувальний документ, що особа — студент, аспірант чи докторант денної та дуальної форми навчання.

Мобілізувати їх можуть у так званий "проміжний", перехідний між навчаннями час. Це може бути, коли особа є абітурієнтом, вступає після закінчення коледжу до університету, після закінчення бакалаврату у вищому навчальному закладі до магістратури, після закінчення ЗВО до аспірантури та перед вступом на докторантуру.

Видання зазначає, що зазвичай у більшості вищих навчальних закладів бакалаври отримують диплом у кінці червня — на початку липня. Наказ про зарахування до магістратури набирає чинності на початку вересня, тобто фактично від початку липня до початку вересня військовозобов'язаний не має права на відстрочення.

Ще однією підставою вручення повістки студентові до отримання диплома є його відрахування, виключення з навчального закладу. Військовозобов'язаного можуть призвати після того, як рішення про відрахування набере чинності.

Як діяти у випадку вручення повістки особі

Якщо військовозобов'язаному студенту чи аспіранту була вручена повістка до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, ігнорувати її не можна. Важливо з'явитись до військкомату із документами, що підтверджують статус студента (аспіранта) денної форми навчання.

Раніше юристи розповідали, кого не можуть мобілізувати під час війни. Також вони назвали причини, через яких громадян можуть звільнити від служби в Збройних силах України.

Також фахівці зазначали, чи можуть мобілізувати людину з інвалідністю ІІІ групи. Вони додали, що законодавством загалом передбачається право осіб з інвалідністю на відстрочку від мобілізації без уточнення групи.