Тікає п'ята частина: в Міносвіти розповіли про студентів, які не вертаються з-за кордону

Заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький розповів про 17% студентів, які під час мобілізації та воєнного стану лишаються за кордоном. Юнаки мали б повернутись додому по програмі академічної мобільності, але не вертаються і цим порушують умови виїзду.

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Ситуацію щодо мобілізації та студентів, які тікають за кордон, Винницький прокоментував агентству "Укрінформ".

Представник Міносвіти поспілкувався з журналістами під час міжнародної конференції "Українсько-польські дебати молоді" у Яремчі Івано-Франківської області. Посадовець повідомив, що з-за кордону не вертаються 15-17% студентів віком від 18 до 22 років. З його слів, така кількість втікачів "не критична", але "тривожна". З цих міркувань Винницький поки що не бачить підстав для зміни умов виїзду, доступних для студентів.

"Є суттєва частина хлопців, а це 15-17% тих, які поїхали на академічну мобільність і не повернулись вчасно. Ця цифра ще не критична, але тривожна", — пояснив він.

Крім того, чиновник зауважив, що ситуація різниться від університету до університету. В деяких навчальних закладах вертаються усі, в інших — відсоток втікачів досить високий, заявив Винницький. Єдине, що зробить міністерство, — попрацює з університетами та програмою Еразмус, щоб вони "уважніше відбирали тих, хто їде на мобільність", уточнив посадовець.

У мережі не вдалось відшукати дані про кількість студентів, які скористались програмою академічної мобільності та виїхали за кордон під час воєнного стану. Натомість відшукався коментар глави Міносвіти Оксена Лісового, яке він дав у лютому 2025 року. Зі слів міністра, з-за кордону вертаються усі студенти й це свідчить про якісну роботу навчальних закладів, які займаються цими питаннями.

Мобілізація та студенти — деталі

Зазначимо, у травні 2024 року Кабінет Міністрів розповів про можливість виїзду за кордон для студентів під час мобілізації. Уряд визначив критерії для отримання дозволу: вік 18-22 роки, наявність відстрочки від призову, участь у програмі академічної мобільності на один семестр, навчання у неприватних закладах освіти України на денній формі, здобувати ступінь бакалавра (або магістра для медичної, ветеринарної, фармацевтичної спеціальностей).

Нагадуємо, 4 квітня народний депутат Олексій Гончаренко розповів про можливі зміни в законі про мобілізацію, які стосуються студентів.