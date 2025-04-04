Сбегает пятая часть: в Минобразования рассказали о студентах, не возвращающихся из-за границы

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал о 17% студентов, которые во время мобилизации и военного положения остаются за рубежом. Юноши должны были бы вернуться домой по программе академической мобильности, но не возвращаются и этим нарушают условия выезда.

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Ситуацию по мобилизации и студентов, которые бегут за границу, Винницкий прокомментировал агентству "Укринформ".

Представитель Минобразования пообщался с журналистами во время международной конференции "Украинско-польские дебаты молодежи" в Яремче Ивано-Франковской области. Чиновник сообщил, что из-за границы не возвращаются 15-17% студентов в возрасте от 18 до 22 лет. По его словам, такое количество беглецов "не критическое", но "тревожное". Из этих соображений Винницкий пока не видит оснований для изменения условий выезда, доступных для студентов.

"Есть существенная часть ребят, а это 15-17% тех, которые поехали на академическую мобильность и не вернулись вовремя. Эта цифра еще не критическая, но тревожная", — пояснил он.

Кроме того, чиновник отметил, что ситуация отличается от университета к университету. В некоторых учебных заведениях возвращаются все, в других — процент беглецов достаточно высок, заявил Винницкий. Единственное, что сделает министерство, — поработает с университетами и программой Эразмус, чтобы они "внимательнее отбирали тех, кто едет на мобильность", уточнил чиновник.

В сети не удалось отыскать данные о количестве студентов, которые воспользовались программой академической мобильности и выехали за границу во время военного положения. Зато отыскался комментарий главы Минобразования Оксена Лисового, которое он дал в феврале 2025 года. По словам министра, из-за границы возвращаются все студенты и это свидетельствует о качественной работе учебных заведений, которые занимаются этими вопросами.

Мобилизация и студенты — детали

Отметим, в мае 2024 года Кабинет Министров рассказал о возможности выезда за границу для студентов во время мобилизации. Правительство определило критерии для получения разрешения: возраст 18-22 года, наличие отсрочки от призыва, участие в программе академической мобильности на один семестр, обучение в нечастных учебных заведениях Украины на дневной форме, получение степени бакалавра (или магистра для медицинской, ветеринарной, фармацевтической специальностей).

Напоминаем, 4 апреля народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о возможных изменениях в законе о мобилизации, которые касаются студентов.