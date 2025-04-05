В Дрогобыче мобилизовали водителя автобуса, из-за чего его коллеги не вышли на работу: реакция ТЦК

В Дрогобыче перевозчик заявил, что водители автобусов не могут выйти на работу из-за мобилизационных мероприятий. Областной ТЦК это опровергает, заявив, что повестку одному из водителей вручили законно, а тот не был забронированным.

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Об этом пишет ZAXID.NET.

Руководитель ООО "Сигма", которое занимается пассажирскими перевозками в Дрогобыче, Михаил Пастушак написал, что 5 апреля водители автобусов не смогут выйти на маршруты из-за "неоднократных попыток со стороны работников ТЦК провести силовую мобилизацию".

Как рассказал Пастушак, 4 апреля работники ТЦК и полиции "без каких-либо объяснений сняли с рабочего места" водителя и доставили его в военкомат для вручения повестки и прохождения ВВК.

"Это уже последняя капля надежды у водителей на безопасную работу была исчерпана", — написал руководитель.

Фото: скріншот

Реакция ТЦК

Во Львовском областном ТЦК заявления перевозчика опровергли, отметив, что повестку водителю вручили законно, а предприятие не предоставило документы для бронирования работников.

"Никакого "изъятия из кабины автобуса" не происходило. Гражданин, водитель автотранспортного предприятия, был оповещен в публичном месте в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. Никаких нарушений прав или унижения человеческого достоинства допущено не было", — сообщили во Львовском ТЦК и СП, добавив, что трудоустройство не освобождает от мобилизации, а компании имеют возможность бронировать своих людей.

В ТЦК отметили, что именно работодатель должен подать соответствующие документы для оформления бронирования работников.

"Попытка манипулирования общественным мнением путем публичного давления и распространения ложной информации о "похищении" водителей — вредит не только репутации государственных структур, но и подрывает доверие к процессу мобилизации", — отметили в местном ТЦК.

В комментарии ZAXID.NET Михаил Пастушак отметил, что компания пыталась получить экономическое бронирование, но ей отказали. Руководитель ООО подтвердил, что 5 апреля водители действительно не вышли на работу.

Отметим, что сейчас поста перевозчика в его Facebook нет.

Напомним, заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал о 17% студентов, которые во время мобилизации и военного положения остаются за рубежом. Юноши должны были бы вернуться домой по программе академической мобильности, но не возвращаются и этим нарушают условия выезда.

Также Фокус писал о том, что 4 апреля народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о возможных изменениях в законе о мобилизации, которые касаются студентов.