В Одесі 23-річна дівчина обкрадала водіїв на фейковому паркуванні: скільки вона "заробила"

В Одесі 23-річна дівчина створила фейковий сайт для оплати паркування та ошукала п'ятьох людей на 22 700 гривень.

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Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Повідомляється, що до правоохоронців звернулось п’ятеро мешканців Одеси з повідомленнями про зникнення коштів з їхніх банківських рахунків. В результаті оперативної роботи вони встановили, що до шахрайства причетна 23-річна одеситка.

Дівчина створила клон сайту для оплати паркування в Одесі та розмістила QR-код з переходом на нього біля одного з місць паркування в Пересипському районі міста, який зовнішньо не відрізнявся від офіційного.

Користувачі вводили дані своїх банківських карток, вважаючи, що оплачують паркування. Отримавши доступ до їхніх рахунків, фігурантка переказувала гроші на власну картку. Суми коливалися від 4000 до 5100 гривень, а загальна сума викрадених грошей — 22 700 гривень.

Поліція вилучила речові докази, включаючи мобільний телефон, ноутбук та банківську картку. Дівчині висунуто обвинувачення за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Наразі вона визнала свою вину та відшкодувала збитки потерпілим. Фігурантці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше у місті Білгород-Дністровський на Одещині суд оштрафував службовця Збройних сил України за спробу перешкодити поліцейським затримати свого брата. Йому призначили штраф у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.