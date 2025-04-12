Якщо шахраї намагаються вкрасти гроші: як знайти докази та видалити їх зі смартфона

П'ять текстових повідомлень допоможуть зрозуміти, що зловмисники намагаються таємно спустошити банківський рахунок. Є ще кілька прийомів, які допоможуть користувачам залишатися в безпеці.

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Про це пише видання thesun.co.uk.

Професіонали в галузі кібербезпеки розповіли, як діють шахраї, що займаються фішингом. Вони змушують користувачів думати, що ті отримують офіційне повідомлення від банку, але це всього лише виверт, щоб отримати особисту інформацію або гроші.

Емі Банн з McAfee попередила, що аферистів стає "дедалі важче виявити".

"Листи та повідомлення приходять нібито від компаній, яким людина довіряє, наприклад від її банку або таких сервісів, як Netflix, PayPal і Amazon", — пояснила Емі.

Один із перших кроків до забезпечення безпеки — знати, який вигляд може мати шахрайство. Ось п'ять прикладів текстів, якими поділилася компанія McAfee:

"Ви виграли грошовий приз! Надішліть нам свої банківські реквізити, щоб ми могли зарахувати кошти!" "У вас є заборгованість із податків. Негайно надішліть платіж за цим посиланням, інакше ми передамо вашу справу до правоохоронних органів". "Ми виявили, що з вашою кредитною карткою не все гаразд. Перейдіть за цим посиланням, щоб підтвердити дані свого облікового запису". "Було зроблено несанкціоновану спробу доступу до вашого облікового запису потокової передачі. Натисніть тут, щоб підтвердити свою особистість". "Вашу посилку не було доставлено. Натисніть на прикріплений документ, щоб отримати інструкції з доставки".

Звісно, фішингове шахрайство може набувати різних форм, тож це далеко не всі способи обману. Але зазвичай кіберзлочинці пишуть щось подібне.

Користувачі повинні ігнорувати ці текстові повідомлення і ніколи не передавати свої дані. Якщо ви хочете перевірити, чи є повідомлення справжнім, зв'яжіться з організацією, використовуючи її контакти, зазначені на офіційному сайті. Якщо ж ви перейдете за посиланнями з фішингових листів і СМС, то ризикуєте втратити кошти на картці.

Під час переходу на фейкову сторінку у вас можуть вкрасти обліковий запис та особисту інформацію. Або може автоматично завантажитися шкідливе ПЗ, яке краде інформацію, поширює віруси тощо. Також можуть бути завантажені. програми-здирники, які тримають пристрій і його дані в заручниках доти, доки не буде виплачено необхідну суму.

McAfee попередила, що шахраї спробують зіграти на ваших емоціях і змусити вас діяти швидко. Мета полягає в тому, щоб змусити людей ухвалювати рішення, не обдумуючи їх.

"Тому завжди будьте особливо пильними, якщо ви отримуєте небажані повідомлення, особливо якщо вони просять грошей або інформації", — підсумувала експертка.

Раніше ми писали, як працює телефонний і SMS-спам в Україні. Контакти, які клієнти надають під час оплати товарів і послуг, перетворюються на товар. Цілі бази українських номерів потрапляють до рук шахраїв і "сірих" компаній, а закон майже не регулює цю сферу.