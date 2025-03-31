Пара случайно оторвала экран своего нового телевизора: какую ошибку она совершила

Супруги из Испании испортили новенький телевизор Samsung при распаковке. Как оказалось, они не одни ошиблись, пытаясь снять пленку.

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Девушка-блогер с ником kumalashstudio поделилась своей проблемой в ролике, опубликованном в TikTok.

Келси и ее муж купили в Испании телевизор Samsung, привезли его домой и начали распаковывать. Они подумали, что на экране была небольшая защитная пленка, которую нужно снять, но она оказалась важной частью конструкции. Когда пластик отделился, то за ним оказалась подсвеченная панель, на которой не видно изображения и текста.

Как оказалось, это была не защитная, а поляризационная поверхность, отвечающая за превращение однородного белого света в картинку. К сожалению, пара осознала свою ошибку, лишь когда уже наполовину отделила ее от экрана.

Блогер Келси сняла поляризационную пленку с телевизора Samsung

Некоторые пользователи соцсети поделились, что точно так же испортили телевизор по незнанию. Многие возмутились: почему важную часть экрана оказалось так легко оторвать? Один автор даже подсказал неожиданный лайфхак: вместо поляризационной пленки можно использовать очки — тогда изображение должно быть видно.

Позже Келси поделилась, что Samsung пошла им с мужем навстречу и заменила телевизор. По словам блогера, компания отнеслась к произошедшему спокойно. Вероятно, это действительно не первый случай в их практике.

На официальном YouTube-канале размещен поучительный ролик о том, как отличить временную защитную пленку от постоянной поляризационной. В первую очередь нужно поискать штрихкод на панели — он наносится на защитную пленку. Если штрих-кода нет, значит временную пленку уже сняли ранее. Важный момент: в уголке поляризационной пленки можно заметить небольшое светлое пятно, которое можно принять за воздушный пузырек, оставляемый для снятия пленки. На самом деле это метка, используемая на производстве.

Ранее эксперт назвал худший тип телевизоров и почему не стоит их покупать. Модели с боковой подсветкой сильно уступают другим по ряду характеристик.

Называли также самую большую ошибку при использовании проекторов дома. Многие думают, что вместо экрана подойдет обычная стена, но это не совсем так.