"Никогда не куплю снова": эксперт назвал худший тип телевизоров, чем он плох (видео)

Модели Edge-lit LED имеют много недостатков, при этом стоят примерно столько же, что и аналоги с более качественной картинкой.

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Существуют разные типы телевизоров, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками, но никогда не стоит покупать модель с боковой подсветкой. Такой совет в статье на портале Tom's Guide предоставил журналист Майкл Дежарден, тестирующий различную технику.

Телевизоры с боковой светодиодной подсветкой или Edge-lit LED для создания изображения излучают свет помощью светодиодов, расположенных по краям панели, а не прямо за экраном. Эта технология производства LCD/LED-телевизоров довольно простая и во многих случаях позволяет сделать конструкцию тоньше, но вызывает несколько проблем, связанных с качеством работы.

Кстати, уже писали, как выбрать хороший дешевый телевизор. Помимо боковой подсветки, есть еще как минимум четыре момента, которых стоит избегать.

Edge-lit LED свет должен пройти большой путь от края до центра дисплея, и чаще всего это приводит к тому, что темные участки изображения выглядят размытыми, серыми или даже синими. В итоге картинка выглядит нереалистичной и не такой приятной для глаз.

Если светодиоды располагаются сразу за экраном, как у Mini-LED, то лучам нужно преодолеть меньшее расстояние, и это позволяет точнее управлять затемнением. Кроме того, массив мини-светодиодов позволяет свободно отключать свет на целых полосах изображения, увеличивая контрастность и сокращая световое пятно.

Во многих недорогих телевизорах используются традиционная светодиодная подсветка, расположенная сзади. В таких моделях используются светодиоды, которые больше, чем новейшие и самые лучшие Mini-LED, но их размещение за экраном имеет огромное значение, когда дело касается качества изображения.

Более того, некоторые обычные LED-телевизоры оснащены функцией локального затемнения, которая позволяет телевизору динамически регулировать освещение для улучшения контрастности. Поэтому при покупке недорогого телевизора стоит обращать внимание на такие термины, как "подсветка", "светодиодная матрица полного спектра" или "локальное затемнение".

Если производитель не указывает такую информацию, то велика вероятность, что подсветка боковая — этот факт обычно не рекламируют. При этом многие новых телевизоров низкобюджетной категории с полноценной светодиодной подсветкой продаются примерно по той же цене, что и модели с боковой подсветкой, не говоря уже о старых моделях.

"Существует большое различие между лучшим телевизором, который можно купить за деньги, и лучшим телевизором для вас. В конце концов, бюджет и образ жизни у всех разные. Но хотя многие бюджетные и сверхдоступные телевизоры кажутся лучшим выбором, есть один тип телевизоров, который я никогда не куплю снова: телевизоры со светодиодной подсветкой по краям", — подчеркнул обозреватель.

Ранее эксперты назвали лучшие телевизоры 2025 года. Эксперты протестировали много моделей и отобрали те, что умеют объемный звук, антибликовое покрытие экрана и сочную, яркую картинку.