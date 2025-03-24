"Ніколи не куплю знову": експерт назвав найгірший тип телевізорів, чим він поганий (відео)

Моделі Edge-lit LED мають багато недоліків, при цьому коштують приблизно стільки ж, що й аналоги з більш якісною картинкою.

Related video

Існують різні типи телевізорів, кожен з яких має свої переваги та недоліки, але ніколи не варто купувати модель з бічним підсвічуванням. Таку пораду в статті на порталі Tom's Guide надав журналіст Майкл Дежарден, який тестує різну техніку.

Телевізори з бічним світлодіодним підсвічуванням або Edge-lit LED для створення зображення випромінюють світло за допомогою світлодіодів, розташованих по краях панелі, а не прямо за екраном. Ця технологія виробництва LCD/LED-телевізорів досить проста і в багатьох випадках дає змогу зробити конструкцію тоншою, але спричиняє кілька проблем, пов'язаних із якістю роботи.

До речі, вже писали, як вибрати хороший дешевий телевізор. Крім бічного підсвічування, є ще як мінімум чотири моменти, яких варто уникати.

Edge-lit LED світло має пройти великий шлях від краю до центру дисплея, і найчастіше це призводить до того, що темні ділянки зображення мають розмитий, сірий або навіть синій вигляд. У підсумку картинка виглядає нереалістичною і не такою приємною для очей.

Якщо світлодіоди розташовуються відразу за екраном, як у Mini-LED, то променям потрібно подолати меншу відстань, і це дає змогу точніше керувати затемненням. Крім того, масив міні-світлодіодів дає змогу вільно вимикати світло на цілих смугах зображення, збільшуючи контрастність і скорочуючи світлову пляму.

У багатьох недорогих телевізорах використовуються традиційне світлодіодне підсвітлювання, розташовані ззаду. У таких моделях використовуються світлодіоди, які більші, ніж новітні та найкращі Mini-LED, але їхнє розміщення за екраном має величезне значення, коли справа стосується якості зображення.

Ба більше, деякі звичайні LED-телевізори оснащені функцією локального затемнення, яка дає змогу телевізору динамічно регулювати освітлення для поліпшення контрастності. Тому під час купівлі недорогого телевізора варто звертати увагу на такі терміни, як "підсвічування", "світлодіодна матриця повного спектра" або "локальне затемнення".

Якщо виробник не вказує таку інформацію, то велика ймовірність, що підсвічування бічне — цей факт зазвичай не рекламують. При цьому багато нових телевізорів низькобюджетної категорії з повноцінним світлодіодним підсвічуванням продаються приблизно за тією самою ціною, що й моделі з бічним підсвічуванням, не кажучи вже про старі моделі.

"Існує велика відмінність між найкращим телевізором, який можна купити за гроші, і найкращим телевізором для вас. Зрештою, бюджет і спосіб життя у всіх різні. Але хоча багато бюджетних і наддоступних телевізорів здаються найкращим вибором, є один тип телевізорів, який я ніколи не куплю знову: телевізори зі світлодіодним підсвічуванням по краях", — підкреслив оглядач.

Раніше експерти назвали найкращі телевізори 2025 року. Експерти протестували багато моделей і відібрали ті, що вміють об'ємний звук, покриття антивідблиску екрана та соковиту, яскраву картинку.