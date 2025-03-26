Деньги на ветер: названа самая большая ошибка при использовании проекторов дома

Незаметные на первый взгляд недостатки могут значительно снижать расширение, контрастность, яркость и качество цветопередачи.

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Домашние проекторы имеют ряд преимуществ перед телевизорами, но даже близко не сможет его заменить, если использовать стену вместо экрана. Портал Digital Trends объяснил, почему это большая ошибка.

Главная причина купить проектор заключается в том, что он может создавать изображение большого размера. Но если выводить его на стену — это не только зря потраченные деньги, ведь качество не будет соответствовать расходам. Кстати, ранее Фокус представил пять недорогих портативных проекторов стоимостью до 4500 грн.

Дело в том, что краска, обои или гипсокартон имеют рельефную текстуру, даже если стена кажется гладкой на первый взгляд. Чтобы увидеть неровности, можно нанести краску для трафаретов. Текстура стены влияет на качество и резкость изображения, визуально уменьшая разрешение. То же касается и передачи цвета.

Если купить небольшой проектор за несколько сотен долларов, предназначенный для максимальной портативности, то использовать стену вместо экрана есть смысл, но при наличии более дорого устройства его преимущества сводятся на нет.

Даже старые или менее дорогие экраны с небольшими шероховатостями намного опережают любую стену. Проекционные экраны разработаны так, чтобы быть нейтральными и не влиять на цвет проецируемого на них изображения, а также усиливать яркость проецируемого изображения и улучшать контрастность в зависимости от материала. Окрашенная стена физически на такое не способна.

Это еще более важно для проекторов с ультракоротким фокусом (UST), которые лучше всего работают с экраном ALR (Ambient Light Rejecting или "отклонение рассеянного света"). Он разработан так, чтобы отражать проецируемый на него свет снизу или сверху в сторону глаз зрителя.

Проекторы обеспечивают контрастность куда хуже по сравнению с другими вариантами отображения, например, телевизорами. На стене, которая снижает яркость или повышает уровень черного, даже хорошая модель с контрастностью 1000:1 будет выводить видео хуже. К тому же, в большинстве случаев показатели, заявляемые производителями, сильно завышены.

Если категорически не хочется вешать на сцену специальный экран, то есть и другие альтернативы, которые повысят качество изображения. Например, экран в рамке будет похож на телевизор с настенным креплением, и его будет легко снять.

Существуют также выдвижные и съемные экраны, некоторые опускаются и убираются автоматически по нажатию кнопки на пульте. Они могут крепиться к потолку или стойке. Покупка экрана приводит к дополнительным расходам, но при этом помогает получить гораздо больше пользы от самого проектора.

Ранее писали, как правильно выбрать проектор для дома. Есть список характеристик, на которые нужно обратить внимание.