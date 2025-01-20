Покупка проектора для дома: на какие характеристики стоит обратить внимание

Современные проекторы отличаются по размеру, качеству картинки, звуку, а также по возможности подключатся к различным устройствам.

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Проекторы часто имеют лучшее соотношение цены и размера экрана, чем телевизоры, а некоторые из них обещают эффект кинотеатра практически в любой комнате. О том, на какие характеристики нужно обратить внимание при выборе проектора, пишет портал Pocket-lint.

Яркость

Яркость – это один из первых факторов, на которые стоит обратить внимание при покупке проектора, поскольку окружающее освещение сильно влияет на изображение. Она обычно измеряется в люменах ANSI, ISO или CVIA. Проекторы лучше работают в темноте, однако модели с высокой яркостью могут обеспечивать хорошую картинку и при дневном освещении.

Бюджетные проекторы начинаются с менее чем 100 люмен, однако в издании рекомендуют минимум 400-1000, чтобы получить четкое изображение в темных помещениях. Яркость в 1000-3000 люмен считается золотой серединой по соотношению цены и качества при темном и умеренном освещении. В свою очередь проекторы яркостью более 3500 люмен могут работать даже при свете, однако подобные модели, как привило, стоят дорого.

Источник света

Источник света существенно влияет на качество изображения и срок службы проектора. Большинство моделей используют лампы, лазеры или светодиодные источники света, однакое есть и гибридные варианты.

Самым старым и доступным источником света являются лампы. Они обеспечивают высокую яркость за счет высокого энергопотребления и имеют самый короткий срок службы — от 2000 до 10 000 часов.

Важно

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Проекторы на основе светодиодов потребляют меньше энергии и имеют более длительный срок службы — более 20 000 часов. Минусом данного источника является относительно низкая яркость, за исключением некоторых новых моделей.

Наилучшую цветопередачу, контрастность и яркость имеют лазерные проекторы. Они также более энергоэффективны и имеют длительный срок службы — до 50 000 часов. Среди их недостатков –габаритность и высока цена.

Разрешение

Разрешение указывает на плотность пикселей и влияет на то, насколько изображение четкое и детализированное. Минимальное рекомендуемое разрешение для презентаций и бизнес-использования — 720p.

Тем, кто планирует использовать протектор для просмотров фильмов и игр, автор рекомендует выбирать модели от 1080p. Наилучшую детализацию изображения обеспечивают 4К-проекторы.

Контрастность

Коэффициент контрастности — это разница между светлыми и темными частями изображения. Чем выше коэффициент контрастности, тем выше качество изображения. Эта характеристика особенно важна для проекторов, чувствительных к окружающему освещению.

В издании советуют выбирать проекторы с минимальным коэффициентом контрастности 1500:1. Эта цифра говорит о то, что самая светлая часть дисплея в 1500 раз ярче самой темной черной части.

Связь

Чтобы просматривать контент и играть в игры, проектор нужно подключить к сторонним устройствам. В частности, проектор должен иметь Wi-Fi и Bluetooth для доступа к потоковым платформам и трансляции с телефона.

По словам автора, проектор должен иметь порт USB-A для внешних накопителей и цифровых камер, а также минимум один порт HDMI. Порты Ethernet и 3,5 мм аудио не являются обязательными для всех, но могут понадобиться для подключения интернет-кабеля и внешнего динамика для улучшения звука.

Звук

Проекторы имеют различные типы динамиков в зависимости от размера, предназначения и цены. Так, размера компактные портативные проекторы часто имеют один динамик, а более крупные модели – два динамика. Проекторы более высокого класса имеют настроенный звук от таких брендов, как JBL и Harman Kardon, и многие включают встроенные сабвуферы для этого дополнительного "шума".

Звук проектора также можно улучшить с помощью внешних динамиков. Подключение Bluetooth и порты 3,5 мм и HDMI ARC позволяют использовать ряд опций, таких как саундбары, динамики и наушники.

Портативность

Проекторы для домашних кинотеатров могут быть громоздкими, так как предназначены для использования на одном месте. Однако тем, кто планирует носить проектор с собой, стоит обратить внимание на габариты устройства.

Как отмечают в издании, на рынке есть бесчисленное множество вариантов в любом размере, в том числе легких портативных моделей, которые можно взять с собой в дорогу или поход.

Напомним, аналитики издания Тom's Guide рассказали о недостатках и преимуществах лазерных проекторов.

Ранее эксперты также назвали самые интересные модели лазерных проекторов, представленные на выставке СES 2025 в Лас-Вегасе.