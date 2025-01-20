Купівля проектора для дому: на які характеристики варто звернути увагу

Сучасні проектори відрізняються за розміром, якістю картинки, звуком, а також за можливістю підключаться до різних пристроїв.

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Проектори часто мають краще співвідношення ціни та розміру екрана, ніж телевізори, а деякі з них обіцяють ефект кінотеатру практично в будь-якій кімнаті. Про те, на які характеристики потрібно звернути увагу під час вибору проектора, пише портал Pocket-lint.

Яскравість

Яскравість — це один із перших чинників, на які варто звернути увагу під час купівлі проектора, оскільки навколишнє освітлення сильно впливає на зображення. Вона зазвичай вимірюється в люменах ANSI, ISO або CVIA. Проектори найкраще працюють у темряві, проте моделі з високою яскравістю можуть забезпечувати гарну картинку і при денному освітленні.

Бюджетні проектори починаються з менш ніж 100 люмен, проте у виданні рекомендують мінімум 400-1000, щоб отримати чітке зображення в темних приміщеннях. Яскравість у 1000-3000 люмен вважається золотою серединою за співвідношенням ціни та якості при темному та помірному освітленні. Зі свого боку проектори яскравістю понад 3500 люмен можуть працювати навіть при світлі, проте подібні моделі, як правило, коштують дорого.

Джерело світла

Джерело світла істотно впливає на якість зображення і термін служби проектора. Більшість моделей використовують лампи, лазери або світлодіодні джерела світла, однак є й гібридні варіанти.

Найстарішим і найдоступнішим джерелом світла є лампи. Вони забезпечують високу яскравість за рахунок високого енергоспоживання і мають найкоротший термін служби — від 2000 до 10 000 годин.

Важливо

Лазерний чи світлодіодний? Який проектор краще купити для дому і чому (фото, відео)

Проектори на основі світлодіодів споживають менше енергії та мають більш тривалий термін служби — понад 20 000 годин. Мінусом цього джерела є відносно низька яскравість, за винятком деяких нових моделей.

Найкращу передачу кольору, контрастність і яскравість мають лазерні проектори. Вони також більш енергоефективні та мають тривалий термін служби — до 50 000 годин. Серед їхніх недоліків — габаритність і висока ціна.

Дозвіл

Роздільна здатність вказує на щільність пікселів і впливає на те, наскільки зображення чітке та деталізоване. Мінімальна рекомендована роздільна здатність для презентацій і бізнес-використання — 720p.

Тим, хто планує використовувати протектор для переглядів фільмів та ігор, автор рекомендує вибирати моделі від 1080p. Найкращу деталізацію зображення забезпечують 4К-проектори.

Контрастність

Коефіцієнт контрастності — це різниця між світлими і темними частинами зображення. Що вищий коефіцієнт контрастності, то вища якість зображення. Ця характеристика особливо важлива для проекторів, чутливих до навколишнього освітлення.

У виданні радять вибирати проектори з мінімальним коефіцієнтом контрастності 1500:1. Ця цифра говорить про те, що найсвітліша частина дисплея в 1500 разів яскравіша за найтемнішу чорну частину.

Зв'язок

Щоб переглядати контент і грати в ігри, проектор потрібно підключити до сторонніх пристроїв. Зокрема, проєктор повинен мати Wi-Fi і Bluetooth для доступу до потокових платформ і трансляції з телефона.

За словами автора, проектор повинен мати порт USB-A для зовнішніх накопичувачів і цифрових камер, а також мінімум один порт HDMI. Порти Ethernet і 3,5 мм аудіо не є обов'язковими для всіх, але можуть знадобитися для під'єднання інтернет-кабелю і зовнішнього динаміка для поліпшення звуку.

Звук

Проектори мають різні типи динаміків залежно від розміру, призначення та ціни. Так, розміри компактні портативні проектори часто мають один динамік, а більші моделі — два динаміки. Проектори вищого класу мають налаштований звук від таких брендів, як JBL і Harman Kardon, і багато хто включає вбудовані сабвуфери для цього додаткового "шуму".

Звук проектора також можна поліпшити за допомогою зовнішніх динаміків. Підключення Bluetooth і порти 3,5 мм і HDMI ARC дають змогу використовувати низку опцій, як-от саундбари, динаміки та навушники.

Портативність

Проектори для домашніх кінотеатрів можуть бути громіздкими, оскільки призначені для використання на одному місці. Однак тим, хто планує носити проектор із собою, варто звернути увагу на габарити пристрою.

Як зазначають у виданні, на ринку є незліченна безліч варіантів у будь-якому розмірі, зокрема легких портативних моделей, які можна взяти з собою в дорогу або похід.

Нагадаємо, аналітики видання Тom's Guide розповіли про недоліки та переваги лазерних проєкторів.

Раніше експерти також назвали найцікавіші моделі лазерних проекторів, представлені на виставці СЕS 2025 у Лас-Вегасі.