Заменят телевизор: топ-5 бюджетных проекторов для кино, игр и работы (фото, видео)
В обзоре участвуют недорогие лазерные проекторы Xiaomi Smart Projector L1 EU, Wanbo T2 Max Blue, Overmax Multipic 4.2, Wanbo T2 Free, Acer X1128i.
Проекторы сегодня вполне могут стать заменой ТВ-панелям, выполняя те же функции. Фокус собрал 5 предложений недорогих портативных моделей, которые стоят от 4 500 грн на рынке Украины.
Проекторы бывают лазерными и светодиодными. Какую технологию выбрать, решать пользователю, однако в данном материале мы опирались не столько на технические характеристики, сколько на цены, которые могли бы устроить каждого украинца.
Лазерный проектор Wanbo T2 Free
В Украине лазерный проектор от Xiaomi стоит 4 260 – 5 700 грн. Он очень компактный: 11 х 14 х 15 см, вес — 900 г. Гаджет поддерживает разрешение 800 х 480 точек, что означает, что видео в формате Full HD будет четким и красочным, при этом диагональ экрана может варьироваться от 40 до 120 дюймов. Проектор должен находиться от стены в пределах 1,5–3 м.
Яркость светодиодного источника света составляет 150 ANSI Lum, матрица 1 LCD, коэффициент контрастности 1000:1. Соотношение сторон просматриваемого контента может составлять либо 4:3, либо 16:9.
Проектор довольно простой, а потому поддержки 4К и 3D не имеет, зато располагает технологией диффузного изображения. Управляется пультом ДУ, потребляет всего 55 Вт. Также на борту есть два динамика мощностью по 3 Вт, порты HDMI, USB 2.0, AV IN, разъем для наушников 3,5 мм.
Проектор Overmax Multipic 4.2
Устройство Overmax Multipic 4.2 можно приобрести за 7 960 – 10 999 грн. Благодаря разрешению Full HD пользователь получит четкое изображение на экране диагональю максимум 200 дюймов. При помощи Wi-Fi можно напрямую передавать изображение со смартфона или компьютера на большой экран с соотношением сторон 16:9 и 4:3. Функция вертикальной коррекции трапецеидальных искажений эффективно выровняет картинку.
Лампа в 4500 люмен обеспечит четкое изображение, даже в светлое время суток. Кроме того, электронный зум позволит подогнать размер проекции под размер экрана, независимо от того, где размещен проектор.
Срок службы лампы составляет 50 000 часов. При работе по 8 часов в день лампа мощностью 110 Вт обеспечит четкое изображение в течение 17 лет.
Мультимедийный проектор Wanbo T2 Max Blue
Еще один проектор от Xiaomi — Wanbo T2 Max Blue, — попал в рейтинг. В нашей стране от доступен по цене от 8 000 до 12 502 грн. Яркость его источника света достигает 450 люмен, что весьма хороший показатель, как для такого компактного устройства. Он поддерживает разрешение 4К (3840 x 2160 пикс.), благодаря чему картинка становится детализированной, яркой и насыщенной.
Лазерный проектор оснащен портами HDMI (2 шт.), USB 2.0, USB 3.0, значит, к нему можно подключать самые разные устройства — смартфоны, планшеты, ноутбуки, флэшки, игровые консоли. Для беспроводного подключения и интернет-соединения предусмотрены Wi-Fi и Ethernet. Имеется и поддержка формата 3D, а также 4 динамика, поддерживающие Hi-Fi DOLBY, встроенный кардридер, возможность проигрывания с USB-носителей, пульт ДУ.
Потребляемая мощность достигает 150 Вт. Размеры весьма компактные: 30 x 25 x 9 см при весе в 900 г.
Проектор Xiaomi Smart Projector L1 EU
Этот лазерный проектор Xiaomi подходит для игр, просмотра фильмов и контента из интернета, а также пригодится для демонстрации презентаций, учебного видео и пр. Выполнен он по технологии LCD, разрешение матрицы — 1920 x 1080, а яркость — 200 ANSI lm. Устройство оснащено двумя динамиками мощностью 3 Вт каждый и поддержкой Dolby Audio.
Размеры экрана могут составлять от 40 до 120 дюймов по диагонали. Есть функция автофокуса, коррекции трапецеидальных искажений, интеллектуального избегания помех и выравнивания экрана. Работает проектор на основе ОС Android TV и интерфейсов Bluetooth 5.0, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 ГГц/5 ГГц.
Размеры модели составляют 118 х 142 х 176 мм, вес 1200 г. В комплект поставки входят пульт дистанционного управления, адаптер и кабель питания.
Проектор Acer X1128i
Проектор стоит в Украине 15 866 – 19 616 грн. Его яркость составляет 4800 люмен, что обеспечивает кристально чистые, яркие изображения при дневном свете в средних и больших помещениях. Благодаря разрешению 800x600 SVGA можно проецировать четкие, детальные видео. Устройство оборудовано беспроводным адаптером, что поможет избавиться от кучи проводов.
Специально разработанная технология Acer LumiSense отрегулирует яркость изображения и насыщенность цветов в зависимости от просматриваемого контента. Стабильность и естественность цветов обеспечит технология ColorSafe II, которая управляет динамическими уровнями RGB для предотвращения ухудшения цвета. Имеется также поддержка HDMI 3D display.
Ранее мы писали про самые лучшие проекторы 2025 года и то чем они удивили экспертов. Современные проекторы обеспечивают высокую яркость, четкость, охват цветовой гаммы и даже звучание, хотя стоят тоже недешево.