Замінять телевізор: топ 5 бюджетних проєкторів для кіно, ігор та роботи (фото, відео)

В огляді беруть участь недорогі лазерні проєктори Xiaomi Smart Projector L1 EU, Wanbo T2 Max Blue, Overmax Multipic 4.2, Wanbo T2 Free, Acer X1128i.

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Проєктори сьогодні цілком можуть стати заміною ТВ-панелей, виконуючи ті самі функції. Фокус зібрав 5 пропозицій недорогих портативних моделей, які коштують від 4 500 грн на ринку України.

Проєктори бувають лазерними та світлодіодними. Яку технологію обрати, вирішувати користувачеві, проте в цьому матеріалі ми спиралися не стільки на технічні характеристики, скільки на ціни, які могли б влаштувати кожного українця.

Лазерний проєктор Wanbo T2 Free

В Україні лазерний проєктор від Xiaomi коштує 4 260 – 5 700 грн. Він дуже компактний: 11 х 14 х 15 см, вага — 900 г. Гаджет підтримує роздільну здатність 800 х 480 пікселів, що означає, що відео у форматі Full HD буде чітким і барвистим, водночас діагональ екрана може варіюватися від 40 до 120 дюймів. Проєктор повинен знаходитися від стіни в межах 1,5–3 м.

Яскравість світлодіодного джерела світла становить 150 ANSI Lum, матриця 1 LCD, коефіцієнт контрастності 1000:1. Співвідношення сторін контенту, що переглядається, може становити або 4:3, або 16:9.

Проєктор досить простий, а тому підтримки 4К і 3D не має, зате має в своєму розпорядженні технологію дифузного зображення. Управляється пультом ДУ, споживає всього 55 Вт. Також на борту є два динаміки потужністю по 3 Вт, порти HDMI, USB 2.0, AV IN, роз'єм для навушників 3,5 мм.

Проєктор Overmax Multipic 4.2

Пристрій Overmax Multipic 4.2 можна придбати за 7 960 – 10 999 грн. Завдяки роздільній здатності Full HD користувач отримає чітке зображення на екрані діагоналлю максимум 200 дюймів. За допомогою Wi-Fi можна безпосередньо передавати зображення зі смартфона або комп'ютера на великий екран зі співвідношенням сторін 16:9 і 4:3. Функція вертикальної корекції трапецеїдальних спотворень ефективно вирівняє картинку.

Проєктор Overmax Multipic 4.2 Overmax Multipic 4.2 Фото: Overmax

Лампа в 4500 люмен забезпечить чітке зображення, навіть у світлий час доби. Крім того, електронний зум дасть змогу підігнати розмір проєкції під розмір екрана, незалежно від того, де розміщено проєктор.

Термін служби лампи становить 50 000 годин. За роботи по 8 годин на день лампа потужністю 110 Вт забезпечить чітке зображення протягом 17 років.

Мультимедійний проєктор Wanbo T2 Max Blue

Ще один проєктор від Xiaomi — Wanbo T2 Max Blue, — потрапив до рейтингу. У нашій країні від доступний за ціною від 8 000 до 12 502 грн. Яскравість його джерела світла досягає 450 люмен, що досить хороший показник, як для такого компактного пристрою. Він підтримує роздільну здатність 4К (3840 x 2160 пікс.), завдяки чому картинка стає деталізованою, яскравою і насиченою.

Проєктор Wanbo T2 Max Blue Фото: Xiaomi

Лазерний проєктор оснащений портами HDMI (2 шт.), USB 2.0, USB 3.0, а отже, до нього можна під'єднувати найрізноманітніші пристрої — смартфони, планшети, ноутбуки, флешки, ігрові консолі. Для бездротового підключення та інтернет-з'єднання передбачені Wi-Fi і Ethernet. Є і підтримка формату 3D, а також 4 динаміки, що підтримують Hi-Fi DOLBY, вбудований кардрідер, можливість програвання з USB-носіїв, пульт ДУ.

Споживана потужність сягає 150 Вт. Розміри вельми компактні: 30 x 25 x 9 см за ваги в 900 г.

Проєктор Xiaomi Smart Projector L1 EU

Цей лазерний проєктор Xiaomi підходить для ігор, перегляду фільмів і контенту з інтернету, а також стане в нагоді для демонстрації презентацій, навчального відео тощо. Виконано його за технологією LCD, роздільна здатність матриці — 1920 x 1080, а яскравість — 200 ANSI lm. Пристрій оснащений двома динаміками потужністю 3 Вт кожен і підтримкою Dolby Audio.

Розміри екрана можуть становити від 40 до 120 дюймів за діагоналлю. Є функція автофокусу, корекції трапецеїдальних спотворень, інтелектуального уникнення перешкод і вирівнювання екрана. Працює проєктор на основі ОС Android TV та інтерфейсів Bluetooth 5.0, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 ГГц/5 ГГц.

Розміри моделі становлять 118 х 142 х 176 мм, вага — 1200 г. До комплекту постачання входять пульт дистанційного керування, адаптер і кабель живлення.

Проєктор Acer X1128i

Проєктор коштує в Україні 15 866 – 19 616 грн. Його яскравість становить 4800 люмен, що забезпечує кришталево чисті, яскраві зображення за денного світла в середніх і великих приміщеннях. Завдяки роздільній здатності 800x600 SVGA можна проєктувати чіткі, детальні відео. Пристрій обладнано бездротовим адаптером, що допоможе позбутися купи дротів.

Спеціально розроблена технологія Acer LumiSense відрегулює яскравість зображення та насиченість кольорів залежно від контенту, що переглядається. Стабільність і природність кольорів забезпечить технологія ColorSafe II, яка керує динамічними рівнями RGB для запобігання погіршення кольору. Є також підтримка HDMI 3D display.

Раніше ми писали про найкращі проєктори 2025 року і те, чим вони здивували експертів. Сучасні проєктори забезпечують високу яскравість, чіткість, охоплення колірної гами і навіть звучання, хоча коштують теж недешево.